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Giriş Tarihi: 30.10.2021 22:35 Son Güncelleme: 30.10.2021 22:36

Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ilk ara tatilin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyerek Ara tatil ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. MEB 2021-2022 takvimi ile ilki Kasım ikincisi ise Nisan ayında yapılacak olan ara tatile ilişkin merak konusu olan ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

"Ara tatil ne zaman?" sorusu milyonlarca öğrenci tarafında merak edilmeye devam ediliyor. 6 Eylül'de ilk ders zilinin çalması sonrasında ilk ara tatilin yapılacağı tarihi öğrenmek isteyenler tarafından merak edilen MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2021-2022 MEB takvimi ile Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler…

15 TATİL NE ZAMAN?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

İlk ara tatil 15-19 Kasım, ikincisi ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2021-2022 MEB TAKVİMİ

  • 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
  • Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
  • Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
  • İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.

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Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
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