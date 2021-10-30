Ara tatil ne zaman başlıyor? MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

"Ara tatil ne zaman?" sorusu milyonlarca öğrenci tarafında merak edilmeye devam ediliyor. 6 Eylül'de ilk ders zilinin çalması sonrasında ilk ara tatilin yapılacağı tarihi öğrenmek isteyenler tarafından merak edilen MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2021-2022 MEB takvimi ile Ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler…