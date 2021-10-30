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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Belçika fiyaskosu!

MEHMET ÖZCAN
Belçika fiyaskosu!

Galatasaray’ın satıp bonservis geliri sağlamayı hedeflediği iki oyuncusu Ozornwafor ve Sekidika, kiralık gittikleri Belçika’da hiç oynayamadılar

Galatasaray sezon başında yabancı kontenjanını boşaltma adına Valentine Ozornwafor'u Charleroi'ye; Jesse Sekidika'yı ise Leuven'e kiraladı. İki oyuncu da Belçika'da henüz süre alamazken, yönetimin bu isimlerden bonservis kazanma planı suya düştü. 2.5 sene önce sarı-kırmızılı kulübe transfer olan ve sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Nijeryalı defans oyuncusu Ozornwafor, 2019- 20 sezonunda da Almeira'ya kiralanmış ve sadece 5 karşılaşmada görev yapmıştı. Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan alınan ve Konyaspor macerası sonrası Leuven'e kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu Sekidika'nın ise Galatasaray ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

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Belçika fiyaskosu!
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