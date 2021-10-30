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Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:47 Son Güncelleme: 30.10.2021 09:48

Galatasaray'a kötü haber! Kiralık olarak gönderilen iki oyuncu...

Galatasaray’a kötü haber! Kiralık olarak gönderilen iki oyuncu...

Avrupa'da liderliği sürdüren Galatasaray, bugün evinde Gaziantep'i konuk edecek. Ligde en son Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı kırmızılı takım, bu maçla birlikte ligde form yakalamak istiyor. Galatasaray, diğer yandan bonservis geliri sağlamayı düşündüğü Ozornwafor ve Sekidika'yı Belçika'ya kiralık olarak göndermişti. Fakat Galatasaray bu iki oyuncuda şoku yaşıyor.

Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Sekidika ve Ozornwafor'dan kötü haber... Galatasaray'ın satıp bonservis geliri sağlamayı hedeflediği iki oyuncusu Ozornwafor ve Sekidika, kiralık gittikleri Belçika'da hiç oynayamadılar.

BONSVERİS KAZANMA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Galatasaray sezon başında yabancı kontenjanını boşaltma adına Valentine Ozornwafor'u Charleroi'ye; Jesse Sekidika'yı ise Leuven'e kiraladı. İki oyuncu da Belçika'da henüz süre alamazken, yönetimin bu isimlerden bonservis kazanma planı suya düştü.

2.5 sene önce sarı-kırmızılı kulübe transfer olan ve sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Nijeryalı defans oyuncusu Ozornwafor, 2019- 20 sezonunda da Almeira'ya kiralanmış ve sadece 5 karşılaşmada görev yapmıştı.

Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan alınan ve Konyaspor macerası sonrası Leuven'e kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu Sekidika'nın ise Galatasaray ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

FLORYA'YA MİSAFİR GELDİ

Galatasaray'ın dün sürpriz bir konuğu vardı. Fatih Terim'in İtalyan ekiplerinden Fiorentina'nın başında bulunduğu dönemde birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi oyuncularından Giancarlo Antognoni, sarı-kırmızılı takımın antrenmanını takip etti. Antognoni ile Terim'in sıcak sohbeti objektiflere yansıdı.

ODA TARİH KOKUYOR

Antognoni'yi tesislerde ağırlayan Terim'in odasındaki duvarı kaplayan fotoğraflar, adeta İmparator'un hayatından kesitler sunuyor.
Terim, Turkuvaz Medya'da FotoMaç tarafından verilen 'Üstün Hizmet Ödülü'nü masasının başköşesine yerleştirdi.

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Galatasaray'a kötü haber! Kiralık olarak gönderilen iki oyuncu...
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