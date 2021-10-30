Galatasaray’a kötü haber! Kiralık olarak gönderilen iki oyuncu...

Galatasaray'da kiralık olarak gönderilen Sekidika ve Ozornwafor'dan kötü haber... Galatasaray'ın satıp bonservis geliri sağlamayı hedeflediği iki oyuncusu Ozornwafor ve Sekidika, kiralık gittikleri Belçika'da hiç oynayamadılar.