Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı konusu ve oyuncuları diziyi izleyecek olan vatandaşların gündemine geliyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizide bu hafta Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye bırakır. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler haberimizde yer alıyor. İşte Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi