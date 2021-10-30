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Giriş Tarihi: 30.10.2021 14:16

Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm izleyiciyle buluşurken konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde “Dilek ve Taner’in nikah tarihi almalarıyla evlilik işleri hız kazanmıştır. Öte yandan Halime, son zamanlarda yaşananlardan dolayı Dilek’in gönlünü almak için sürpriz bir nişan hazırlar. Diziyi ilk kez izleyenler bir taraftan Gönül Dağı konusu hakkında detayları merak ederken diğer taraftan oyuncuları hakkında detayları da araştırıyor. Peki Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı konusu ve oyuncuları diziyi izleyecek olan vatandaşların gündemine geliyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizide bu hafta Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye bırakır. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler haberimizde yer alıyor. İşte Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gönül Dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan-Taner

Gülsim Ali İlhan-Dilek

Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah

Ege Aydan-Celal Bey

Semih Ertürk-Veysel

Ecem Özkaya-Zahide

Erdal Cindoruk-Ağıtçı Hüseyin

Hazal Çağlar-Asuman

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Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim? Gönül Dağı nerede çekiliyor?
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