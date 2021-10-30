Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları kim? Gönül Dağı nerede çekiliyor?

Gönül Dağı konusu ve oyuncuları diziyi izleyecek olan vatandaşların gündemine geliyor. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizide bu hafta Döndü, yanlış mendili aldığını fark edince sağlık ocağına gelir ve mendili bir hemşireye bırakır. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler haberimizde yer alıyor. İşte Gönül Dağı konusu ne, oyuncuları ve çekildiği yer bilgisi
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...
Gönül Dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.
Berk Atan-Taner
Gülsim Ali İlhan-Dilek
Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah
Ege Aydan-Celal Bey
Semih Ertürk-Veysel
Ecem Özkaya-Zahide
Erdal Cindoruk-Ağıtçı Hüseyin
Hazal Çağlar-Asuman