Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs başvurusu ne zaman? 2021- 2022 KYK kredi ve burs başvuru tarihleri için GSB açıklaması bekleniyor!
Giriş Tarihi: 30.10.2021 07:40 Son Güncelleme: 30.10.2021 07:40

KYK burs başvurusu ne zaman? 2021- 2022 KYK kredi ve burs başvuru tarihleri için GSB açıklaması bekleniyor!

KYK burs başvurusu ne zaman? 2021- 2022 KYK kredi ve burs başvuru tarihleri için GSB açıklaması bekleniyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtları Kurumu işbirliğince KYK burs başvuru tarihleri duyurulacak. Lisans ve önlisans öğrencileri KYK başvurularını e devlet üzerinden gerçekleştirecek. Bilindiği üzere kredi ve burs başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı göz önünde bulunduruluyor. Geçen sene Ekim ayında başlayan KYK burs başvurusu için ise gözler bu sene Kasım ayına çevrildi. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 2022 KYK kredi ve burs başvuru tarihleri için GSB açıklaması geldi mi? İşte son bilgiler

KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili son gelişmeler milyonların gündeminde bulunuyor. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız burs ve geri ödemeli krediler verilirken KYK burs başvurusu e devlet üzerinden tamamlanıyor. Geçen sene 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde yapılan KYK başvuruları için bu yıl net bir tarih bilgisi gelmedi. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? 2021 2022 KYK kredi ve burs başvuru tarihleri için GSB açıklaması geldi mi?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kasım ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs başvurusu ne zaman? 2021- 2022 KYK kredi ve burs başvuru tarihleri için GSB açıklaması bekleniyor!
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