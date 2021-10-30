Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dün akşamki On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 29 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 30.10.2021 07:12 Son Güncelleme: 30.10.2021 07:13

Dün akşamki On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 29 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Dün akşamki On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 29 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Pazartesi ve Cuma günleri yapılan MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen MPİ On Numara sonuçları bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon dolduranlar “29 Ekim MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak istiyor. 29 Ekim MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama.

"On Numara sonuçları" her hafta 2 gün yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belirlenerek oyunu oynayanlara duyuruluyor. MP TV canlı çekilişine katılmak amacıyla Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar kazandıran numaraları öğrenerek büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "29 Ekim MPİ On Numara sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalarını sürdürüyor.

ON NUMARA SONUÇLARI (29 EKİM)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 29 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;



Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Ekim On Numara sonuçları

ON NUMARA BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.




SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur...

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dün akşamki On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 29 Ekim On Numara çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
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