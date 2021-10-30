PSG’de Messi hüsranı! Lille maçında oyundan alındı ve...

Fransa Ligue 1'de PSG kazanmaya devam ediyor. Geçen senenin şampiyonu olan Lille, bu sezon lider PSG'nin tam 16 puan uzağında kaldı. Dün oynanan maçta Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı gecede 1-0 öne geçmesine rağmen PSG'ye 2-1 mağlup oldu. PSG'de Marquinhos ve Di Maria golleri kaydederken, Lille'in tek golünü David attı.