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Giriş Tarihi: 30.10.2021 12:03 Son Güncelleme: 30.10.2021 13:02

PSG'de Messi hüsranı! Lille maçında oyundan alındı ve...

PSG’de Messi hüsranı! Lille maçında oyundan alındı ve...

Fransa Ligue 1'de dün lider PSG, evinde geçen senenin şampiyonu olan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'li Lille'i ağırladı. Burak Yılmaz'ın asist yaptığı gecede Lille, PSG'ye 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu. Maçta Messi'nin performansı eleştirilere sebep oldu. Arjantinli yıldız 11'de başlamasına rağmen ikinci yarının başında oyundan alındı. Pochettino, Messi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fransa Ligue 1'de PSG kazanmaya devam ediyor. Geçen senenin şampiyonu olan Lille, bu sezon lider PSG'nin tam 16 puan uzağında kaldı. Dün oynanan maçta Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı gecede 1-0 öne geçmesine rağmen PSG'ye 2-1 mağlup oldu. PSG'de Marquinhos ve Di Maria golleri kaydederken, Lille'in tek golünü David attı.

MESSİ KÖTÜ PERFORMANSI SONRASI OYUNDAN ALINDI

Maça damga vuran anlardan bir tanesi de Messi'nin ikinci yarıda oyuna devam etmemesi oldu. Arjantinli yıldız ilk 11'de başlamasına rağmen maçtaki kötü performansı sonrası teknik direktör Pochettino tarafından ikinci yarıda oyundan alındı. Messi 46. dakikada yerini Icardi'ye bıraktı.

PSG'DE MESSİ HÜSRANI

Büyük umutlarla transfer edilen Messi, bu sezon PSG formasıyla ligde gösterdiği performans sonrası eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor. Messi, çıktığı 5 lig maçında gol ve asist katkısı yapamadı. Messi Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol atmayı başardı.

POCHETTİNO'DAN MESSİ AÇIKLAMASI

Pochettino, maçın ardından Messi'nin neden oyundan alındığı konusuyla ilgili açıklama yaptı. Deneyimli teknik adam maçın ardından şunları söyledi: "Messi'nin bir sakatlığı vardı. Kendisi oynamak istedi."

Fakat fizik olarak oyundan düştü. Leipzig maçı nedeniyle onu riske etmek istemedim. Bu yüzden oyundan aldım."

Messi, dünkü maçta çok etkisiz kalmış ve Fransa basının hedefinde olmuştu. 45 dakika sahada kalan Messi, Mbappe'nin yokluğunda forvette görev yaptı.

Messi'nin yerine eşi Wanda Nara ile yaşadığı kriz sonrası ilk kez maça çıkan Icardı oyuna dahil oldu. Kas sakatlığı bulunan Messi'nin hafta içi oynanacak olan Leipzig maçında forma giyebilecek.

BURAK YILMAZ VE ZEKİ ÇELİK MAÇA 11'DE BAŞLADI

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, PSG karşısında ilk 11'de başladı. Maçın 39. dakikasında sarı kart gören Burak Yılmaz 75. dakikada yerini Amadou Onana'ya bıraktı.

Maça ilk 11'de başlayan bir diğer milli futbolcu, Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kalırken Neymar karşısında savunmada başarılı bir performans ortaya koydu. Zeki Çelik de 63. dakikada sarı kart gördü. Maçı 2-1 kaybeden Lille, PSG'nin 16 puan uzağında kaldı.

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PSG'de Messi hüsranı! Lille maçında oyundan alındı ve...
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