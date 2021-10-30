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Giriş Tarihi: 30.10.2021 11:54 Son Güncelleme: 30.10.2021 11:54

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi ve sorgulama ekranı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi ve sorgulama ekranı

İSKİ tarafından 30 Ekim Cumartesi gününe ilişkin su kesintisi programı duyuruldu. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını merak ediyor. İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 4 Ekim 2021 su kesinti ile ilgili tam liste belli oldu. Buna göre Ataşehir, Bağcılar, Avcılar gibi ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi ve sorgulama ekranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 30 Ekim 2021 su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 30 Ekim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 30 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Deliklikaya Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 30.10.2021 11:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Aşık Veysel Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 09:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Tahtakale Mah,Yeşilkent Mh,Üniversite Mah,Gümüspala Mah,Merkez Mah,Mustafa Kemalpaşa Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Mahmutbey Mah,Yenigün Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Kemalpaşa Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Fevzi Çakmak Mah,Kazım Karabekir Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Sultaniye Mah,Selahaddin Eyyubi Mah,Süleymaniye Mah,Turgut Özal Mah,Talatpaşa Mah,Saadetdere Mah,Orhangazi Mah,Necip Fazıl Kısakürek Mah,Osmangazi Mah,Piri Reis Mah,Pınar Mah,İncirtepe Mah,Üçevler Mah,İnönü Mah,Şehitler Mah,İstiklal Mah[Kıraç Merkez Mah],Örnek Mah,Yeşilkent Mah,Yenikent Mah,Yunus Emre Mah,Çınar Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Balıkyolu Mah,Battalgazi Mah,Cumhuriyet Mah,Bağlarçeşme Mah,Aşık Veysel Mah,Akçaburgaz Mah,Akevler Mah,Akşemseddin Mah,Atatürk Mah[Kıraç Namık Kemal Mah],Ardıçlı Mah,Koza Mah,Kıraç,Mehmet Akif Ersoy Mah,Mevlana Mah,Mehter Ceşme Mah,Hürriyet Mah,Esenyurt,Esenkent Mah,Fatih Mah,Güzelyurt Mah,Gökevler Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Enerji Dalgalanması Sebebiyle Enerji Girişi Kesilmiştir. Basınç Düşüklüğü Sebebiyle Beslenen Bölgelere Kısmi Olarak Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:48
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Tozkoparan Mah,Gençosman Mah,Mehmet Nesih Özmen Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 30.10.2021 11:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Mehmet Akif Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:12
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Rasimpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Yayalar Mah,Velibaba Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Telsiz Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 11:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Ferah Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 08:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 09:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Şişli
Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.10.2021 10:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.10.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Ekim 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi ve sorgulama ekranı
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