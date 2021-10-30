İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ 30 Ekim 2021 su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 30 Ekim İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 30 Ekim 2021 İSKİ su kesintisi arıza listesi programı