Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için nefesler adeta tutuldu. Büyük ikramiyenin 80 milyon TL'yi aştığı çekilişte binlerce kişi ikramiyenin sahibi olma hayaliyle biletlerini doldurdu. Hal böyleyken "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Bilindiği üzere Son yapılan çekilişte, 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye devretmişti. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte kazanan numaralar ve tüm detaylar...