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Giriş Tarihi: 31.10.2021 17:13 Son Güncelleme: 31.10.2021 18:00

Son dakika: Aguero Alaves maçında herkesi korkuttu! Hastaneye kaldırılan Aguero futbol oynayabilecek mi?

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Son dakika: Aguero Alaves maçında herkesi korkuttu! Hastaneye kaldırılan Aguero futbol oynayabilecek mi?

Son dakika haberleri... Barcelona'da Sergio Aguero şoku yaşanıyor. Arjantinli yıldız dün oynanan Alaves maçında rahatsızlanarak yere oturdu. Aguero'nun maç içinde nefes darlığı yaşadığı açıklandı. Yürekleri ağza getiren Aguero hakkında doktorlardan yenir bir açıklama yapıldı. Buna benzer bir olayı daha önce Christian Eriksen yaşamış ve herkesi hüzne boğmuştu. İşte doktorların Aguero için söyledikleri...

La Liga'da dün kötü gidişata dur demek isteyen Barcelona evinde Alaves'i konuk etti. Bu sezon oynadığı futbolla hayal kırılığı yaratan Katalan ekibi Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Barcelona'da geçtiğimiz hafta Koeman görevden ayrılmış ve yerine Xavi'nin geleceği iddia edilmişti.

HERKESİ KORKUTAN AGUERO AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Dün oynanan maçta ilk 11'de başlayan Sergio Aguero, 41. dakikada kendisini iyi hissetmeyerek yere oturdu. Takım arkadaşlarının ve sağlık çalışanlarının hemen yanına koştuğu Aguero, nefes darlığı sebebiyle hızlı bir şekilde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DOKTORLARDAN GELECEK OLAN AÇIKLAMA MERAK EDİLİYORDU

Herkesi endişelendiren ve üzen olaydan sonra Aguero'nun durumu merak ediliyordu. Doktorlar onunla ilgili son dakika bilgisini paylaştı. İspanyol Diario Sport'un haberine göre, hastaneye kaldırılan Aguero hakkında doktorlar şok bir açıklama yaptı.

KALP RİTİM BOZUKLUĞU TESPİT EDİLDİ

Hastanede Aguero için göğüs rahatsızlığı nedeniyle bazı kardiyoloji tetkikleri yapıldı ve kendisine "kardiyak aritmi" yani kalp ritim bozukluğu teşhisi konuldu.

FUTBOL OYNAYABİLECEK Mİ?

Sergio Aguero'nun sağlık problemlerinin teşhisine devam etmek için daha derinlemesine çalışmalar yapılacak. Aguero'nun önümüzdeki maçlarda oynaması beklenmiyor. Futbolcunun futbol hayatıyla ilgili doktorların açıklama yapması beklendiği ifade edildi.

AGUERO'NUN ENDİŞELİ OLDUĞU İFADE EDİLİYOR

Herkesi korkutan Aguero, mümkün olduğu kadar sakin ve kendisini iyi hissediyor ama yaşanan durumdan daha şimdiden endişeli olduğu iddia edildi.

İLK GOLÜNÜ REAL MADRİD'E ATTI

Arjantinli yıldız, 17 Ekim'de Valencia karşısında Barça formasıyla ilk maçına çıktı. Real Madrid'e karşı ikinci maçında yeni takımıyla ilk golünü attı.

ERİKSEN BENZER BİR DURUMU YAŞAMIŞTI - İTALYA'DA OYNAMASINA İZİN YOK

İtalya'daki kurallar gereği, ICD cihazı olan futbolcuların ligde oynamasına izin verilmiyor. İtalya Futbol Federasyonu'nun bilim komitesi üyesi Francesco Braconaro ağustos ayında, Eriksen'in ICD cihazı çıkarılmadıkça İtalya'da futbol kariyerini sürdürmesine izin verilmeyeceğini ifade etmişti.

INTER KARİYERİ SONA ERDİ

Braconaro, EURO 2020'de kalp krizi geçiren ve ICD cihazı takılan Danimarkalı oyuncunun, İtalyan tıbbi otoritesi tarafından önümüzdeki sezon için geçici olarak spor faaliyetinden men edildiğini ifade etmişti.

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Son dakika: Aguero Alaves maçında herkesi korkuttu! Hastaneye kaldırılan Aguero futbol oynayabilecek mi?
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