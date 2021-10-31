Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızlarına eleştiri! 'Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...'
Giriş Tarihi: 31.10.2021 10:21 Son Güncelleme: 31.10.2021 10:27

Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızlarına eleştiri! 'Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...'

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, bu sezon deplasmanlarda büyük sıkıntı yaşıyor. Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılar 11 haftada 6 galibiyet alırken iki kez de berabere kaldı. Beşiktaş, dünkü Hatayspor mağlubiyetiyle birlikte üçüncü kez sahadan yenik ayrıldı. Usta yazarlardan Alex Teixeira'ya eleştiri geldi.

Beşiktaş'a şampiyonluğu getiren Aboubakar'ın takımdan ayrılması Batshuayi'nin henüz tam katkı verememesi nedeniyle siyah beyazlıklar zorluk yaşıyor. Mehmet Topal'ın iptal edilen golünde de ofsayt olmadığını ifade eden Ahmet Çakar, kalecinin topu çok net şekilde gördüğünü belirtti. İşte son dakika Beşiktaş haberleri...

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

ALEX TEXİERA'YA ELEŞTİRİ! 'ARTIK KOŞMASI LAZIM...'

FATİH DOĞAN: 'YÜRÜMEKLE RAKİPLER AŞILSAYDI...'

'Alex Texiera özel bir yetenek, oynadığında oyunu ve skoru nasıl değiştirebileceğini biliyoruz. Lakin yürümekle rakipler aşılsaydı futbolcuların koşmaya ihtiyacı kalmazdı! Bu yüzden Alex koşmaya başlamazsa Beşiktaş o bölgede eksik kalır. Hatay maçında kaldı da...

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Aynı şekilde Ghezzal'ın kendini toparlaması lazım. Batshuayi sakatlanıp oyundan çıkınca iki ismin temposuzluğu gün yüzüne çıktı. İki kişilik koşan Batshuayi'nin gol atmasa da Sergen Yalçın'ın önde basan sistemimde ne kadar önemli olduğu görüldü.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Bu iki isme Josef'in yokluğu, sakatlıktan dönen Atiba'nın kontrollü oyunu, Rosier'in durgunluğu eklenince, Beşiktaş istediği sonucu alamadı. Gayretli ama bir o kadar son hamlelerinde dağınık ve standart altında kalan Kenan'ın da bulduğu şansları harcadığının altını çizelim.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Beşiktaş, Hatay 1-0'ı bulmadan ve bulduktan sonra da orta sahada oyunun kurucu aklı Ribeiro ile takım arasındaki pas bağlantısını kesemedi. Alex ve Atiba ikilisi taktiksel olarak bu hamleyi yapabilse Hatay, bu kadar topla oynayamazdı.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Cüneyt Çakır'ın ekranda izleyip iptal ettiği golde Montero, 'ayak sabit, topa değmemesi ve kalecinin önünü kapatmamasına rağmen' aktif alanın içinde sayıldı. Kitapta böyle bir pozisyonun karşılığı var mı, emin değilim!

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Gökhan Töre ve Güven'in girişi forvete hareketlilik getirse de ihtiyaç olan gole yetmedi. Çünkü Beşiktaş'ın oyun iştahı ve temposunda genel bir düşüş var. Geçen senenin en iyisi Rosier'de bile düşüş hissediliyor.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

AHMET ÇAKAR'DAN OFSAYT YORUMU! 'KESİNLİKLE HATALI'

'Beşiktaş, tel tel döküldü... Yakaladığı pozisyon yok gibi... Rakibin golü ve en az iki-üç pozisyonu daha var. Hele hele yedikleri gol ve benzer durumlarda Hatay'ın yakaladığı pozisyonlarda tamamen amatördüler. Çıkarken kaptırılan toplar, Vida'nın hatasıyla gelen gol Beşiktaş'ı darmadağın etti.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Hemen sonra Montero kaptırdı, yine gol geliyordu ki Hatay kaçırdı. İlk devre sıfır bir Beşiktaş. İkinci yarı biraz kıpırdasalar da baktığımızda pozisyonları yok. Eksikler ve yorgunluk mazeret olamaz. Attıkları tek gol var o da Mehmet Topal'la geldi... Topukla kaleye 10 metreden vurdu. Köşeden gol oldu.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Hakem verse belki de yılın golü olacak ancak ofsayt diye iptal edildi. Kesinlikle ama kesinlikle hatalı karar. Çünkü Montero, kaleciye en az 8 metre uzakta. Top kendisine çarpmıyor. Kaleciye müdahalesi yok. Kalecinin görüş alanını kapatmıyor ama Cüneyt ve yardımcısı anlamsız şekilde golü iptal etti.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Şöyle sormak lazım; Montero o an orada olmasaydı kaleci bu topu kurtarabilir miydi? Tabii ki hayır. Çünkü kaleci Mehmet Topal'ın o kadar uzaktan topukla vuracağını hiç kestirememiş ve konsantre olamamıştı hepsi bu.'

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

ALİ GÜLTİKEN: 'BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE'

'Beşiktaş, potansiyelinin ve oyununun çok gerisinde. Ghezzal kayıp, Atiba henüz sahalara dönemedi, Batshuayi sakatlandı, Pjanic zaten yok, Alex ise hayal kırıklığı. Çırpınıp duran Larin'in mücadelesi de bu kadar yokluğun içinde bir ateş yakamadı. Beşiktaş, oyun bütünlüğü olan bir takım. Birlikte hareket ettiğinde bambaşka bir kalite ortaya çıkıyor. Ama dün bunları yapan Hatayspor oldu.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Muazzam bir tempo ve coşku ile oynadılar. Beşiktaş'ta hangi oyuncu topa sahip olduysa karşısında mutlaka bir rakip gördü. Görmenin ötesinde ağır baskısı ile de karşı karşıya kaldı. Sahada işler iyi gitmeyince Sergen hoca çareyi kulübeden gelenlerde arasa da sonuç Hatay'ın sahada yazdığı hikâye gibi oldu. Kulübeden gelen oyuncuların 2. yarıda ortaya çıkardığı bir baskı var ama bu ne pozisyon üretkenliği ne de gol getirdi.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Beşiktaş, yetenekli oyuncularının birebir oyundaki becerilerini çok arıyor. Özellikle Hatayspor'un hem takım halindeki oyunu ve mücadelesi hem de Ribeiro'nun liderliğindeki sahadaki oyunu Beşiktaş'ın performansının çok önüne geçti. Beşiktaş'ın ofsaytla iptal edilen golüne ayrı bir parantez açalım.

Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Oyuncu, topa hamle mi yapıyor yoksa ayağını mı çekiyor noktasında benim oyum 'ayağını çektiği' yönünde. Yani böyle bakınca golün iptal olmaması gerekir. Penaltı pozisyonunu çıkardığımızdaki durum; Beşiktaş'ta işler geçen senenin çok gerisinde. Beşiktaş oyununu, geçen seneki performansları ve büyük beklentilerle kadroya dahil edilen Alex, Batshuayi ve Pjanic'in katkılarını arıyor.'

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Son dakika: Beşiktaş'ın yıldızlarına eleştiri! 'Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...'
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