Son dakika: Beşiktaş’ın yıldızlarına eleştiri! ’Futbol yürüyerek oynansaydı Alex...’

Muazzam bir tempo ve coşku ile oynadılar. Beşiktaş'ta hangi oyuncu topa sahip olduysa karşısında mutlaka bir rakip gördü. Görmenin ötesinde ağır baskısı ile de karşı karşıya kaldı. Sahada işler iyi gitmeyince Sergen hoca çareyi kulübeden gelenlerde arasa da sonuç Hatay'ın sahada yazdığı hikâye gibi oldu. Kulübeden gelen oyuncuların 2. yarıda ortaya çıkardığı bir baskı var ama bu ne pozisyon üretkenliği ne de gol getirdi.