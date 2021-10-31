Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Alanyaspor'un konuğu Göztepe!
Giriş Tarihi: 31.10.2021 16:25 Son Güncelleme: 31.10.2021 16:48

Süper Lig'de Alanyaspor'un konuğu Göztepe!

Süper Lig’de Alanyaspor’un konuğu Göztepe!

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Son haftaların formda takımı Alanyaspor evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Zorlu maçta erken dakikalarda ilk gol geldi. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile büyük çıkış yakalayan Alanyaspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Zorlu maçın 3. dakikasında ilk gol geldi.

CANLI SKOR - Alanyaspor 1-0 Göztepe

GOL: 3' Davidson

CANLI ANLATIM

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

Alanyaspor'un 5+ Süper Lig maçında karşılaştığı takımlar arasında Göztepe'den (yüzde 12.5; 1/8) daha düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu tek rakibi Beşiktaş (yüzde 10).

Alanyaspor'a konuk olduğu son dokuz lig maçının birini sadece kazanabilen Göztepe (4B 4M), tek galibiyetini Kasım 2019'da Süper Lig'de aldı (1-0).

Bülent Korkmaz'ın göreve geldiği Eylül 2021'den bu yana en fazla puan toplayan Süper Lig takımı Alanyaspor (17; 5G 2B).

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Erman Toroğlu Konyaspor maçı sırasında Fenerbahçe’deki çarpıcı gerçeği açıkladı! “Vitor Pereira ve futbolcular arasında…”
Son dakika haberi: Erdoğan - Biden görüşmesi sona erdi! Ortak mekanizma mutabakatı
SON DAKİKA: Üst üste 3 mağlubiyet sonrası Erman Toroğlu'ndan sert sözler! 'Eline megafon aldı milleti yollara döktü ama...'
Milyonlarca emekliye müjde! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaşı ne kadar, kaç para olacak?
SON DAKİKA | Takıntılı sevgiliden akılalmaz intikam! Erkek arkadaşının hayatını adeta kabusa çevirdi
Son dakika haberler: Ödüllü polis memuru 25 kilo eroinle yakalandı!
Son dakika: İptel edilen gol sonrası Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a sert eleştiri: Deli misin sen?
Son dakika: Beklenen oluyor, Galatasaray'da bir devir sona eriyor! Devre arasında yeni golcü geliyor, Muslera ise...
Son dakika: Altay Bayındır şoku sonrası gözler Berke'nin üstünde! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş...
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Alanyaspor'un konuğu Göztepe!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA