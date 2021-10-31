Süper Lig’de Alanyaspor’un konuğu Göztepe!

Süper Lig'de 11. hafta heyecanı devam ediyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile büyük çıkış yakalayan Alanyaspor, evinde Göztepe'yi ağırlıyor. Zorlu maçın 3. dakikasında ilk gol geldi.
CANLI SKOR - Alanyaspor 1-0 Göztepe
GOL: 3' Davidson
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
Alanyaspor'un 5+ Süper Lig maçında karşılaştığı takımlar arasında Göztepe'den (yüzde 12.5; 1/8) daha düşük galibiyet yüzdesine sahip olduğu tek rakibi Beşiktaş (yüzde 10).
Alanyaspor'a konuk olduğu son dokuz lig maçının birini sadece kazanabilen Göztepe (4B 4M), tek galibiyetini Kasım 2019'da Süper Lig'de aldı (1-0).
Bülent Korkmaz'ın göreve geldiği Eylül 2021'den bu yana en fazla puan toplayan Süper Lig takımı Alanyaspor (17; 5G 2B).