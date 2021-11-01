10 Kasım özel sektör ve kamuda resmi tatil mi? 10 Kasım 2021 hangi güne denk geliyor, okullar tatil mi olacak?





10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni olarak değerlendirilen bu özel ve anlamlı günde her yıl saat 09:05 geçe törenler düzenleniyor. Çalışan vatandaşların ve özellikle öğrencilerin araştırma konusu haline gelen sorunun cevabı olarak ise 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil sayılmamaktadır. Ayrıca bu sene 10 Kasım bu yıl Çarşamba gününe denk gelmektedir.