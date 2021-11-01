Bankaların kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarıyla hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Peki Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Güncel 2021 (Taşıt- ihtiyaç- konut) Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel kredi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ile ilgili detaylar şöyle;
İŞ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,38
TEB BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,58
GARANTİ BANKASI
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
ICBC Turkey
Konut kredisi faiz oranı: 1,89
AKBANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,39
HSBC
Konut kredisi faiz oranı: 1,74
ING BANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,52
ALTERNATİF BANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,69
QNB FİNANSBANK
Konut kredisi faiz oranı: 1,48
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.