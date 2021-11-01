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Giriş Tarihi: 1.11.2021 07:15 Son Güncelleme: 1.11.2021 07:15

Bankaların yeni kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredisi Taşıt- ihtiyaç- konut faiz oranları ne kadar oldu?

Bankaların yeni kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredisi Taşıt- ihtiyaç- konut faiz oranları ne kadar oldu?

Kamu ve özel bankaların kredi faiz oranları ile ilgili güncel veriler merak ediliyor. Merkez Bankası faiz indirimi kararı ardından ihtiyaç - taşıt - konut kredisi fırsatından yararlanmak isteyenler bankaların kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Pandemi süresince pek çok kredi paketi vatandaşlara sunulmuştu. Sunulan bu paketlerin ardından ise ev ve araç fiyatlarında patlamalar yaşanmıştı. Peki Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Güncel 2021 (Taşıt- ihtiyaç- konut) Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte son bilgiler…

Bankaların kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarıyla hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Peki Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Güncel 2021 (Taşıt- ihtiyaç- konut) Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

SON DAKİKA BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel kredi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ile ilgili detaylar şöyle;

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,58

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ICBC Turkey

Konut kredisi faiz oranı: 1,89

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

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Bankaların yeni kredi faiz oranları ne kadar? 2021 Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredisi Taşıt- ihtiyaç- konut faiz oranları ne kadar oldu?
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