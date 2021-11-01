Bankaların kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarıyla hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden kredi faiz oranları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Kamu bankaları (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank) kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Peki Bankaların kredi faiz oranları ne kadar? Güncel 2021 (Taşıt- ihtiyaç- konut) Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredisi faiz oranları ne kadar oldu?