Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, diziyle ilgili bir açıklama yaptı. EDHO izleyicilerine teşekkür eden Kaynarca'nın açıklaması sosyal medyada kafa karışıklığına neden olurken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, yeni bölüm yayınlanacak mı gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO BİTTİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, yaptığı açıklamada, "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

İşte, Kaynarca'nın yaptığı EDHO açıklaması...