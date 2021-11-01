Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO bitti mi, 200. bölüm yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son dakika açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 1.11.2021 07:05 Son Güncelleme: 1.11.2021 07:05

EDHO bitti mi, 200. bölüm yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son dakika açıklaması geldi!

EDHO bitti mi, 200. bölüm yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca’dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son dakika açıklaması geldi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Kaynarca'nın açıklaması kafaları karıştırırken EDHO bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicilerine teşekkür eden Oktay Kaynarca, "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı. İşte, Oktay Kaynarca'nın Instagram hesabından yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz açıklaması...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından Oktay Kaynarca, diziyle ilgili bir açıklama yaptı. EDHO izleyicilerine teşekkür eden Kaynarca'nın açıklaması sosyal medyada kafa karışıklığına neden olurken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bitti mi, yeni bölüm yayınlanacak mı gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ EDHO BİTTİ Mİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, yaptığı açıklamada, "Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

İşte, Kaynarca'nın yaptığı EDHO açıklaması...

EDHO YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI? KAYNARCA'DAN HAYRANLARINA TEŞEKKÜR

Ünlü oyuncu Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir" Cengiz Han....

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim...

Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım 'EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ' ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.

Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…"

EDHO 199. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Altıncı sezonun final bölümünde Hızır tarafından iyice köşeye sıkıştırılan her şeyin arkasındaki adam Savaş, Alparslan tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde Hızır tutuklandı ve ailenin yeni lideri İlyas Çakırbeyli oldu.

EDHO'nun 199. bölümünde, Yaman Korkmaz, ailesiyle birlikte namlunun ucuna gelir. Hamdi Baba da Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için büyük düşmanla karşı karşıya kalır.

Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman, Hızır Çakırbeyli için hayatını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesini ve dostlarını yaralarken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğuna sebep olur.

Hızır Çakırbeyli ise deneyimiyle kartların yeniden dağıtılmasını sağlama amacındadır. Hızır Reis, bu uğurda kendi hayatını ortaya koyar Hızır Çakırbeyli'nin bu planında kilit isim ise Alpaslan Çakırbeyli'dir. Alpaslan Çakırbeyli Savaş'ın mekanına girerken amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunun bilincindedir. Bunu bilen Alpaslan elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, Rıdvan'ın oyuna dahil ettiği Savaş'ın yanına geçen Volkan ile Koray'ın peşindedir. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli intikamlarına biraz daha yaklaşır.

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EDHO bitti mi, 200. bölüm yayınlanacak mı? Oktay Kaynarca'dan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son dakika açıklaması geldi!
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