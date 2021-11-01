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Giriş Tarihi: 1.11.2021 10:39

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün bu hafta Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün bu hafta Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?

Yeni haftanın ilk gününde Kabine Toplantısı tarihi için araştırmalar başladı. En son 25 Ekim tarihinde düzenlenen toplantının ardından bu hafta için “Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün bu hafta Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?” sorularına yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler.

"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün bu hafta Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?" sorularının yanıtları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. En son 25 Ekim tarihinde düzenlenen kritik toplantı sonrası yeni haftanın toplantı tarihi merak ediliyor. Gündeme yönelik önemli kararların istişare edildiği Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

En son 25 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın yeni haftadaki tarihi merak ediliyor. Kabine Toplantısı tarihi ise henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün bu hafta Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?
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