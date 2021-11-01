"Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün bu hafta Kabine Toplantısı var mı, olacak mı?" sorularının yanıtları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. En son 25 Ekim tarihinde düzenlenen kritik toplantı sonrası yeni haftanın toplantı tarihi merak ediliyor. Gündeme yönelik önemli kararların istişare edildiği Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? İşte yanıtı!