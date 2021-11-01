Bankaların kredi faiz oranları son dönemde acil nakit ihtiyacı olan binlerce kişi tarafından gündemde tutulmaya devam ediyor. Ekim ayının sonuna doğru merkez bankasının politika faizini düşürmesinin ardından üç bankadan da kredi faiz oranı indirimi açıklaması geldi. İndirim öncesinde bankalarda konut kredisi faiz oranı 1.000.000 TL altı tutarlarda yüzde 1.38'ken 26 Ekim'den itibaren 1.29'a kadar düşürüldü. Peki, Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne? İşte detaylar...