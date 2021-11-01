Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kredi faiz oranları 2021 listesi güncellendi! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:32

Kredi faiz oranları 2021 listesi güncellendi! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranları 2021 listesi güncellendi! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın kredi faiz oranları...

Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz ay politika faizinin düşürülmesiyle beraber üç merkez bankasından kredi faiz oranları indirimi geldi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde faizlerde büyük indirime giderken vatandaşlar “2021 Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne, yükselecek mi?” soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; özellikle de Konut kredilerine ilişkin oranlarda ise 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1.29’a kadar düşürüldü. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları son durum ve detaylar...

Bankaların kredi faiz oranları son dönemde acil nakit ihtiyacı olan binlerce kişi tarafından gündemde tutulmaya devam ediyor. Ekim ayının sonuna doğru merkez bankasının politika faizini düşürmesinin ardından üç bankadan da kredi faiz oranı indirimi açıklaması geldi. İndirim öncesinde bankalarda konut kredisi faiz oranı 1.000.000 TL altı tutarlarda yüzde 1.38'ken 26 Ekim'den itibaren 1.29'a kadar düşürüldü. Peki, Kredi faiz oranları nasıl, son durum ne? İşte detaylar...

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ORTAK FAİZ AÇIKLAMASI: 200 BAZ PUANA KADAR DEĞİŞEN İNDİRİM YAPILDI

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

1 MİLYON LİRANIN ALTINDA 1,29 FAİZ ORANI UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Halkbank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,38'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

VakıfBank konut kredisi faiz oranı 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1,37'den 1,29'a geriledi.

Kredi faiz oranları 2021 son durum: (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank) İşte banka banka yeni konut kredisi faiz oranları güncel listesi!

Kamu bankalarından gelen faiz indirimi sonrası gözler özel bankalara çevrildi. İşte mevcut durumda özel bankaların konut kredisi faiz oranları:

İŞ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,38

TEB BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,58

GARANTİ BANKASI

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ICBC Turkey

Konut kredisi faiz oranı: 1,89

AKBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,39

HSBC

Konut kredisi faiz oranı: 1,74

ING BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,52

ALTERNATİF BANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,69

QNB FİNANSBANK

Konut kredisi faiz oranı: 1,48

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün gece MasterChef kim elendi? TV8 ile 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!
SON DAKİKA: 31 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki o pozisyonlara net yorum! Ofsayt var mı?
Okullar kapanacak mı ve uzaktan eğitim ara tatilden sonra mı başlıyor? MEB Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Cristiano Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor! Didier Drogba'dan sonra bir ilk...
Fulya Özdemir cinayetinde son dakika: Katil Atilla Makta hakkında karar
Ünlü oyuncu Özgür Ozan'dan yıllar sonra gelen ‘Çocuklar Duymasın’ itirafı!
SON DAKİKA: 5 sene önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Yarım kalan hikaye bitiyor 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Son dakika haberi: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Mafyavari işler dönüyor...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Kredi faiz oranları 2021 listesi güncellendi! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA