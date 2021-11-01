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Giriş Tarihi: 1.11.2021 21:24 Son Güncelleme: 1.11.2021 21:28

Lille'de Burak Yılmaz şoku! Sevilla maçı öncesi hocası açıkladı...

Lille’de Burak Yılmaz şoku! Sevilla maçı öncesi hocası açıkladı...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, yaşadığı sakatlık nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sevilla maçını kaçıracak.

Geçtiğimiz sezonun Ligue 1 şampiyonu Fransız ekibi Lille'de, teknik direktör Jocelyn Gourvennec Sevilla ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Ligue 1 şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Lille, G Grubu'nda 2 puanla 3. sırada yer alıyor.

Devler Ligi'nde sezonun 4. maçına Sevilla deplasmanında çıkacak olan Lille'de milli golcümüz Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz hasta ve basın toplantısında yok. Lille'de kaldı" dedi.

Bu sezon Lille formasıyla 14 maça çıkan Burak, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.

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Lille'de Burak Yılmaz şoku! Sevilla maçı öncesi hocası açıkladı...
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