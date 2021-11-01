Lille’de Burak Yılmaz şoku! Sevilla maçı öncesi hocası açıkladı...

Geçtiğimiz sezonun Ligue 1 şampiyonu Fransız ekibi Lille'de, teknik direktör Jocelyn Gourvennec Sevilla ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Ligue 1 şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Lille, G Grubu'nda 2 puanla 3. sırada yer alıyor.
Devler Ligi'nde sezonun 4. maçına Sevilla deplasmanında çıkacak olan Lille'de milli golcümüz Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz hasta ve basın toplantısında yok. Lille'de kaldı" dedi.
Bu sezon Lille formasıyla 14 maça çıkan Burak, 3 gol atıp 3 de asist yaptı.