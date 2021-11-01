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Giriş Tarihi: 1.11.2021 12:20 Son Güncelleme: 1.11.2021 12:20

Maküspor-Zeytinköyspor maçında ilginç olay! Kaleciyi arı soktu

DHA
Maküspor-Zeytinköyspor maçında ilginç olay! Kaleciyi arı soktu

Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında Maküspor ile Bağbaşı Zeytinköyspor karşılaştı. Burdur ekibi ile Denizli temsilcisini karşı karşıya getiren maçta ilginç bir olay yaşandı. Müsabakanın 11'inci dakikasında, Zeytinköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı sol omzundan arı soktu. Kaleci, tedavisinin ardından maça devam etti.

Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında Burdur ekibi Maküspor'un, Denizli temsilcisi Bağbaşı Zeytinköyspor'u 1-0 yendiği karşılaşmanın 11'inci dakikasında, Zeytinköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı sol omzundan arı soktu. Kaleci, tedavisinin ardından maça devam etti.

Bölgesel Amatör Lig 4'üncü Bölge 3'üncü Grup'ta yer alan Maküspor, sezonun ilk maçında Denizli Bağbaşı Zeytinköyspor'u konuk etti.

Aydın bölgesinden Mehmet Can Koç, Recep Durmazoğlu ve Hüseyin Efe Kır hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk yarısında Maküspor üstün oyunununa rağmen gol bulamadı.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Maküspor, maçın son dakikasında Mahmut Bektaş'ın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılarak yeni stadında çıktığı ilk maçında 3 puanla tanıştı. Maç sonunda Maküsporlu futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmada ilginç bir an da yaşandı. Bağbaşı Zeytiköyspor'un kalecisi Oğuzhan'ı, karşılaşmanın 11'inci dakikasında arı soktu.

Hakeme sol omzundan arı soktuğunu belirtmesinin ardından oyun durdurulup, Oğuzhan'ın tedavisi yapıldı. Tedavi sonrası karşılaşmaya devam eden Oğuzhan kalesinde 1 gol görmesine rağmen, kurtarışlarıyla farklı mağlubiyeti engelledi.

Futbol maçında ilginç an: Kaleciyi arı soktu

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Maküspor-Zeytinköyspor maçında ilginç olay! Kaleciyi arı soktu
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