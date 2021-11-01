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Giriş Tarihi: 2.11.2021 00:08 Son Güncelleme: 2.11.2021 00:15

Nefes darlığı geçirmişti! Barcelona'ya Sergio Agüero'dan kötü haber...

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Nefes darlığı geçirmişti! Barcelona’ya Sergio Agüero’dan kötü haber...

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, bazı sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Dr. Josep Brugada tarafından tedaviye alındığı ve maçlarda en az 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

Hastalığın türünün belirtilmediği açıklamada, uygulanacak tedaviye vereceği tepkiye göre Agüero'nun sahalara dönüş tarihinin netleşeceği ifade edildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, hafta sonu Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılan Arjantinli futbolcuya bazı testler yapıldığı ve kalbinde ritim bozukluğu saptandığı iddia edildi.

Manchester City'den yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Sergio Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.

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Nefes darlığı geçirmişti! Barcelona'ya Sergio Agüero'dan kötü haber...
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