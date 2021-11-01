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Giriş Tarihi: 1.11.2021 10:09

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor! Beşiktaş, Sporting deplasmanında

AA
Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta başlıyor! Beşiktaş, Sporting deplasmanında

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Sporting ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, ilk puanlarını almak için mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 4. haftası yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, yarın ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, Çarşamba saat 23:00'de Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.

Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

YARIN

20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23:00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)

3 KASIM ÇARŞAMBA

20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)

20:45 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)

23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş

23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)

23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)

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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor! Beşiktaş, Sporting deplasmanında
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