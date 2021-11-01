Son dakika: Fenerbahçe sonrası patlama! Frey, Samatta, Thiam ve Allahyar coştu

Son dakika: Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında konuk olduğu Konyaspor'a 2-1 yenilerken, ortaya konan futbol taraftarları çileden çıkardı. Sarı-lacivertlilerin özellikle ilk 45 dakikada rakibine karşı koyamaması dikkat çekti. Kanarya geride kalan 11 haftada 19 puan toplarken, üst üste alınan üçüncü yenilgiyle birlikte ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gerisinde kaldı. Sezon başında yapılan transferlere rağmen gol bölgesinde yaşanan sıkıntılar dikkatlerden kaçmadı.
EN GOLCÜSÜ VALENCİA, DİĞERLERİ İSE...
Fenerbahçe'nin bu sezon en golcü ismi Enner Valencia oldu. Süper Lig'de 10 maçta 2 gol atan Ekvadorlu yıldız, Avrupa Ligi Elemeleri ve Avrupa Ligi grup maçlarında toplamda 5 kez rakip fileleri sarstı.
31 yaşındaki golcü, bu sezon 14 kez forma şansı bulurken, 7 gol atmayı başardı. Valencia'nın ligdeki performansı ise beklenen seviyede olmadı.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan; Serdar Dursun, Berisha ve Rossi de takımın gol yükünü çekemedi.
Milli golcü Serdar Dursun ligde 6 maça çıkarken 1 gol atabildi. Dursun, Avrupa Ligi kadrosunda yer almıyor.
Büyük umutlarla alınan Berisha ise lig ve Avrupa'da forma giydiği 8 müsabakada 1 gol atma başarısı gösterdi.
Sol kanat ve forvet bölgelerinde görev yapan Diego Rossi ise 11 mücadelede ter dökerken, 2 kez gol sevinci yaşadı.
Takımıyla bu sezon 17 maça çıkan 27 yaşındaki İsviçreli yıldız, 13 gol atarak adeta patlama yaptı.
Frey gibi Fenerbahçe'den Antwerp'in yolunu tutan bir başka isim Samatta'ydı. Ligde golü bulunmayan Samatta, Avrupa Ligi'nde biri Fenerbahçe olmak üzere 2 gol attı.
Fenerbahçe'den Kayserispor'a giden Mame Thiam da sezonun formda isimlerinden biri.
Sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 9 kez boy gösteren Senegalli, 4 gollük katkı sağladı.