Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
Giriş Tarihi: 1.11.2021 15:36

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu 4. Maçınca temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek. Gruplara iyi bir başlangıç yapamayan ve oynadığı 3 maçından da puan çıkaramayan temsilcimiz en azından UEFA Avrupa Ligi’ne kalabilmek için bu maçı kazanmak istiyor. Karşılaşmayı izlemek ve Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruların üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Gelen son dakika haberine göre, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı yayın kanalı belli oldu. Peki, Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

Beşiktaş Sporting Lizbon deplasmanına gidiyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçında Portekiz ekibine konuk olacak olan temsilcimiz, geride bıraktığı 3 maçtan da puan çıkaramadı. Karşılaşmanın gelmesine kısa bir süre kala, Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz mi sorularına yanıt aramaya başladı.

SPORTİNG LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Devler Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı bilgileri ve tüm detaylar şöyle;

  • Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon - Beşiktaş 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.

BATSHUAYİ VE ROSİER SPORTİNG MAÇINDA YOK!

Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi ve Rosier'in yapılan MR görüntülerinin ardından sonuç belli oldu. Oyuncuların Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün akşam MasterChef kim elendi? 31 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu!
Son dakika: Yıllar önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Olay sözler 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Son dakika haberi: Herkes o iki pozisyonu konuşuyor! Erman Toroğlu'ndan olay sözler! 'Mafyavari işler dönüyor...'
Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan talimat verdi! Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yeni formül
Son dakika açıklaması geldi... Okullar kapanacak mı ve uzaktan eğitim ara tatilden sonra mı başlayacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray maçlarındaki o pozisyonlara net yorum! Ofsayt var mı?
Fulya Özdemir cinayetinde son dakika gelişmesi: Katil Atilla Makta hakkında karar
Cristiano Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor! Didier Drogba'dan sonra bir ilk...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA