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Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:26

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 1 Kasım İstanbul su kesinti listesi duyuruldu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı ve arıza listesi

1 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'da birçok ilçeye su verilemeyeceği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.10.2021 20:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.11.2021 09:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.11.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı
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