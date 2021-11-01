1 Kasım Pazartesi sabah saatlerinde İstanbul'da birçok ilçeye su verilemeyeceği açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ tarafından su kesinti programını yayınladı. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 1 Kasım 2021 İstanbul su kesintisi arıza programı