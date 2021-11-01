Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon dolduranlar ya da MPİ bayilerine uğrayarak oyunu oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "31 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (31 EKİM)

Milli Piyango Online ile 31 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;