Tottenham’da Nuno Espirito Santo dönemi bitti! Manchester yenilgisi sonrası...

Ligin 10. haftasında Manchester United'a sahasında 3-0 kaybeden Santo, son şansını kullanamadı.

Tottenham Futbol Genel Direktörü Fabio Paratici, "Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ama bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.