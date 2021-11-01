Tottenham’da Nuno Espirito Santo dönemi bitti! Manchester yenilgisi sonrası...

İngiliz ekibi Tottenham'da Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi. Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından takımı geçici süreyle Ryan Manson'a emanet eden Premier Lig ekibi, yeni sezona ise Portekizli teknik adamla başlamıştı.
10 haftası geride kalan Premier Lig'de istiktarlı sonuçlar alamayan Tottenham, Espirito Santo'nun görevine son verdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp, bugün Nuno Espirito Santo ve teknik ekibi Ian Cathro, Rui Barbosa ve Antonio Dias'ın görevlerinden alındığını duyurdu." ifadeleri yer aldı.
Ligin 10. haftasında Manchester United'a sahasında 3-0 kaybeden Santo, son şansını kullanamadı.
Tottenham Futbol Genel Direktörü Fabio Paratici, "Nuno ve teknik ekibinin başarılı olmayı ne kadar istediğini biliyorum ama bu kararı almak zorunda kaldığımız için üzgünüm. Kendisine ve teknik heyetine teşekkür ediyor, gelecek için başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Tottenham'ın kısa zaman içinde yeni teknik direktörünü açıklayacağı duyuruldu.
Premier Lig ekibi 10 haftada 15 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.