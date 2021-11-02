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Giriş Tarihi: 2.11.2021 17:03 Son Güncelleme: 2.11.2021 17:08

Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı için çağrı! 'MHK değişti ama...'

Ahmet Ağaoğlu’ndan yabancı kuralı için çağrı! ’MHK değişti ama...’

Kulüpler Birliği toplantısının ardından konuşan Ahmet Ağaoğlu başta MHK Başkanı ve yabancı kuralı hakkında çok çarpıcı ifadeler kullanarak TFF'yi bu konuda çağrı yaptı. Ahmet Ağaoğlu, "Yeni yabancı kuralının 7+4 olarak değişmesinin bir süre ertelenmesini istiyoruz. Bu ekonomik şartlarda 7+4'ün rafa kaldırılmasını görüşeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi. Biten toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. MHK'nın yapısı ve yabancı kuralıyla ilgili flaş açıklamalar yapan Ahmet Ağaoğlu bu iki konuyla ilgili çağrılarda bulundu. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun söylediği çarpıcı ifadeler.

"ŞAHISLARLA SORUNUMUZ YOK"

"Yeni bir kurul oluştu, yeni kurulla çalışmaların yapılması gerekiyor, bu konular konuşuldu. Serdar Tatlı'nın gitmesiyle ilgili Kulüpler Birliği'nin bir isteği olmadı. Şahıslarla sorunumuz yok. Sistem değişmeli."

"SERDAR TATLI GİTTİ DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

"Serdar Tatlı gitti, değişen bir şey yok. Hakem hataları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı Kulüplerin Birliği'nin istediği doğru değil. Bizler de basına açıklanmadan 10 dakika önce öğrendik."

"VAR hakemi ile sahada görev yapan hakemlerin ayrışmasını istiyoruz. Bedeli neyse hakemlerimizin en iyi eğitmenlerde eğitim almasını talep ediyoruz. Akrabalık ilişkisi olan veya aynı soyadı taşıyan hakemlere çözüm bulunması gerekiyor."

"Anadolu kulüpleri ekonomik olarak zor durumda. Anadolu kulüplerimiz bu finansal sıkıntılardan çıkamazsa Türk futbolunun ileriye gitmesi çok zor. TFF'nin kulüplere vereceğini söylediği 300 milyon liralık bir kaynak vardı. Bu paranın acilen kulüplere verilmesini talep ediyoruz.

YABANCI KURALI İÇİN ÇAĞRI: "BİR SÜRE ERTELENMESİNİ İSTİYORUZ"

"Yeni yabancı kuralının 7+4 olarak değişmesinin bir süre ertelenmesini istiyoruz. Bu ekonomik şartlarda 7+4'ün rafa kaldırılmasını görüşeceğiz."

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Ahmet Ağaoğlu'ndan yabancı kuralı için çağrı! 'MHK değişti ama...'
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