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Giriş Tarihi: 2.11.2021 15:45 Son Güncelleme: 2.11.2021 15:52

Beşiktaş'ta İdrisa Camara girişimi! Ara transfer döneminde...

Beşiktaş’ta İdrisa Camara girişimi! Ara transfer döneminde...

Bu sezon hem Şampiyonlar Ligi’nde hem de ligdeki maçların ardından sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş’ta ara transfer dönemiyle ilgili çalışmalar başladı. Ara transfer dönemi için Hollandalı golcü Luuk De Jong ile görüştüğü iddia edilen Beşiktaş’ta İdrisa Camara için girişimlere başlanacak.

Geçen sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta yaşanan sakatlıklar teknik ekibi zorlarken diğer yandan ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.

BEŞİKTAŞ'TA GOLCÜ ARAYIŞLARI

Beşiktaş'ta hücum hattına son olarak Batshuayi transfer edilmişti. Hücum hattını daha da genişletmek ve güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın golcüsü olan Luuk De Jong'u gündemine almıştı.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF: IDRISA CAMARA

Beşiktaş'ta yeni hedef Ümraniyespor'da forma giyen Idrisa Camara oldu. Ümraniyespor'un hücum hattında etkili olan Senegalli oyuncu bu sezon TFF 1. Lig'de 4 gol ve 3 gol pasıyla katkı sağlıyor.

Radyospor'un haberine göre Beşiktaş, gol hattını Camara ile güçlendirmek istiyor. Geçtiğimiz sezonda Hasic ve Kartal Yılmaz'ı Ümraniyespor'a kiralayan Beşiktaş'ın kulüple olan iyi ilişkisi doğrultusunda Camara ile iletişime geçilecek.

Haberde, Ümraniyespor'un oyuncuyu takımda tutmak istediği fakat Süper Lig'den Karagümrük ve Antalyaspor'un yakından takip ettiği ifade edildi. İki takımın izleme ekipleri Tuzla-Ümraniyespor maçında Camara'yı izledi.

Türkiye'de ara transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayacak ve 8 Şubat'ta sona erecek.

Beşiktaş'ta bu sezon Şampiyonlar Ligi ve ligde oynanan yoğun maç programı sebebiyle sakatlık problemleri yaşanıyor. Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta kadro derinliği için uygun fiyatlı ve genç oyunculara yönelecek.

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Beşiktaş'ta İdrisa Camara girişimi! Ara transfer döneminde...
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