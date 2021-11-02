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Giriş Tarihi: 3.11.2021 00:53

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu’nda neler konuşulacak ve toplantı sonucu ne zaman açıklanacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu’nda neler konuşulacak ve toplantı sonucu ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamalarıyla vatandaşın aklındaki soruları yanıtladı. Yerli aşı Turkovac, mRNA aşısının 3. Doz uygulaması, 18 yaş altı aşı ve yüz yüze eğitim gibi konularda açıklama yapan Bakan Koca, bazı konuların Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklanacağını ifade etti. Bu açıklamalar üzerine vatandaşlar Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak diye araştırıyor. Bilim Kurulu’nda neler konuşulacak ve toplantı sonucu ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

Koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Bakan Koca; bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurdu. Koca'nın toplantıda alınacak kararlara ilişkin detayları paylaşması üzerine vatandaşlar Bilim Kurulu'nda neler konuşulacak ve sonucu ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak? İşte toplantı saati ve merak edilenlerin yanıtı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Bakan Koca başkanlığında bir araya gelen Bilim Kurulu 3 Kasım Çarşamba akşamı toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunacak. Toplantının net saati henüz belli değil ancak toplantı sonuçlarının akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?

Fahrettin Koca, 3'üncü doz Biontech aşısının ne zaman yapılacağı konusunun Bilim Kurulu'nda konuşulacağını söyledi. Toplantıda, mRNA aşısının üçüncü dozu için ilk olarak kimlerden başlanacağı, aşının ne zaman uygulanacağı değerlendirilecek. Bakan Koca, 12 ve 17 yaş arasına tercihe bağlı olarak aşıyı tanımladıklarını belirterek, "Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim" dedi.

BİONTECH 3. DOZ AŞI YAPILACAK MI?

Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu;

"Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır toplantıdan sonra açıklamayı yapmış oluruz."

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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bilim Kurulu’nda neler konuşulacak ve toplantı sonucu ne zaman açıklanacak?
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