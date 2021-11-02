Koronavirüsle mücadele sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Bakan Koca; bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının yarın yapılacağını duyurdu. Koca'nın toplantıda alınacak kararlara ilişkin detayları paylaşması üzerine vatandaşlar Bilim Kurulu'nda neler konuşulacak ve sonucu ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, bugün saat kaçta yapılacak? İşte toplantı saati ve merak edilenlerin yanıtı.
BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Bakan Koca başkanlığında bir araya gelen Bilim Kurulu 3 Kasım Çarşamba akşamı toplanacak. Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunacak. Toplantının net saati henüz belli değil ancak toplantı sonuçlarının akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.
BİLİM KURULU TOPLANTISINDA NELER KONUŞULACAK?
Fahrettin Koca, 3'üncü doz Biontech aşısının ne zaman yapılacağı konusunun Bilim Kurulu'nda konuşulacağını söyledi. Toplantıda, mRNA aşısının üçüncü dozu için ilk olarak kimlerden başlanacağı, aşının ne zaman uygulanacağı değerlendirilecek. Bakan Koca, 12 ve 17 yaş arasına tercihe bağlı olarak aşıyı tanımladıklarını belirterek, "Şu an gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim" dedi.
BİONTECH 3. DOZ AŞI YAPILACAK MI?
Meclis'te basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üçüncü doz BioNTech aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca şu açıklamalarda bulundu;
"Yarın Bilim Kurulu'nun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır toplantıdan sonra açıklamayı yapmış oluruz."