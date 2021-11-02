DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? e-Devlet 2021 DGS ek tercih ile üniversite e-Kayıt ekranı!

DGS ek kayıt tarihleri bugün de sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline geldi. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşen ikinci yerleştirmelerle adaylar şimdi ise kayıtlarını tamamlayacak. Herhangi bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirecek. 2021 DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte DGS ek tercih kayıtl tarihleri ve ekranı...