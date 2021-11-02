DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? e-Devlet 2021 DGS ek tercih ile üniversite e-Kayıt ekranı!

DGS ek kayıt tarihleri bugün de sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline geldi. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşen ikinci yerleştirmelerle adaylar şimdi ise kayıtlarını tamamlayacak. Herhangi bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirecek. 2021 DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte DGS ek tercih kayıtl tarihleri ve ekranı...
15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
DGS EK TERCİH KAYDI NASIL YAPILIR?
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 – 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.