Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? e-Devlet 2021 DGS ek tercih ile üniversite e-Kayıt ekranı!
Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:58

DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? e-Devlet 2021 DGS ek tercih ile üniversite e-Kayıt ekranı!

DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? e-Devlet 2021 DGS ek tercih ile üniversite e-Kayıt ekranı!

DGS ek tercih sonuçlarının ardından kayıtlar da bugün itibarıyla başladı. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma giremeyen adaylar ikinci tercihlerde şansını denemişti. Bu kapsamda ise bugün sabah saatleriyle beraber “2021 DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak işlemlerini tamamlayacak. Peki, DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

DGS ek kayıt tarihleri bugün de sabah saatlerinden itibaren araştırma konusu haline geldi. Dikey Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleşen ikinci yerleştirmelerle adaylar şimdi ise kayıtlarını tamamlayacak. Herhangi bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirecek. 2021 DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte DGS ek tercih kayıtl tarihleri ve ekranı...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 27 Ekim 2021 tarihinde 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 DGS ek tercih sonuçları/yerleştirme sonuçları

DGS EK TERCİH KAYDI NASIL YAPILIR?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 – 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 02 – 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap! 4 örnekle EYT hesaplama
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Ünlü oyuncu Özlem Türkad tüm içtenliğiyle anlattı… Estetik kaygıyla zayıflamadım
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
Son dakika haberi: Yıllar önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Olay sözler 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Mike Tyson’dan Joshua’ya uyarı! Eğer Tyson Fury ile maça çıkarsa…
SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, başvurusu nasıl yapılır? Milyonların gözü 2021 KYK burs başvuru tarihlerinde!
Son dakika: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü dolu sözler! Geleceği hakkında ipuçları verdi...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde son durum ne? EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
DGS ek tercih kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? e-Devlet 2021 DGS ek tercih ile üniversite e-Kayıt ekranı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA