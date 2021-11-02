Twitch yayınlarıyla ünlenen Didem Şener, kist ameliyatı olma amacıyla topladığı paralar ile göğüslerine silikon taktırdı. Kısa sürede büyük tepki çeken ismin bu davranışının ardından "Didem Şener kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Twitch yayınında para toplayıp silikon taktıran Didem Şener nereli?" sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler!
DİDEM ŞENER KİMDİR?
Didem Şener, Twitch yayınlarıyla popüler bir isimdir. İtalya'da yaşamaktadır ve iddialara göre; "Kist ameliyatı olacağım" başlıklı bir canlı yayın açmış ve para toplamıştır. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktar bağış toplamış ancak bu para ile göğüslerine silikon taktırmıştır.
Didem Şener skandalın ortaya çıkması ardından açıklamada bulundu. Şener, "O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden. Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum.Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil. Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım" ifadelerini kullandı.