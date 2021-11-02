Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Didem Şener kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Twitch yayınında para toplayıp silikon taktıran Didem Şener nereli?
Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:40

Didem Şener kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Twitch yayınında para toplayıp silikon taktıran Didem Şener nereli?

Didem Şener kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Twitch yayınında para toplayıp silikon taktıran Didem Şener nereli?

İtalya’da yaşayan ve Twitch yayınlarıyla popüler olan Didem Şener sosyal medyada gündem oldu. Kist ameliyatı olacağım ifadesi ile para toplayan ancak göğüslerine silikon taktıran isim konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Videonun ilk yayınlarından biri olduğunu ve eğlence amaçlı yayınladığını ifade eden Didem Şener kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Twitch yayınında para toplayıp silikon taktıran Didem Şener hakkında bilgiler.

Twitch yayınlarıyla ünlenen Didem Şener, kist ameliyatı olma amacıyla topladığı paralar ile göğüslerine silikon taktırdı. Kısa sürede büyük tepki çeken ismin bu davranışının ardından "Didem Şener kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Twitch yayınında para toplayıp silikon taktıran Didem Şener nereli?" sorularına yanıt aranıyor. İşte merak edilenler!

DİDEM ŞENER KİMDİR?

Didem Şener, Twitch yayınlarıyla popüler bir isimdir. İtalya'da yaşamaktadır ve iddialara göre; "Kist ameliyatı olacağım" başlıklı bir canlı yayın açmış ve para toplamıştır. İzleyicilere ameliyat parası biriktirdiğini söyleyen Şener, dakikalar içerisinde yüklü miktar bağış toplamış ancak bu para ile göğüslerine silikon taktırmıştır.

Didem Şener skandalın ortaya çıkması ardından açıklamada bulundu. Şener, "O video benim ilk yayınlarımdan biri ve tamamı hiçbir beklentim olmadan eğlence amaçlı yayın açtığım dönemlerden. Arkadaşlarla konuştuğumuzda bir donate bar (bağış kampanyası) açalım dedik, çünkü 20-30 izleniyordum.Kist ameliyatı donate barı açmamın nedeni göğsümde kist olduğu için değil, direkt göğüs estetiği ameliyatı için açarsam insanlar tarafından ayıplanırım diye düşünmüştüm. Yaptığım şey doğru mu hayır, değil. Sahte rapor işi de tamamen troll (espiri). Bu yayından sonra kist ameliyatı barının başlığını değiştirip göğüs estetiği yazmıştım" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap! 4 örnekle EYT hesaplama
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
Ünlü oyuncu Özlem Türkad tüm içtenliğiyle anlattı… Estetik kaygıyla zayıflamadım
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
Son dakika haberi: Yıllar önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Olay sözler 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Mike Tyson’dan Joshua’ya uyarı! Eğer Tyson Fury ile maça çıkarsa…
SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, başvurusu nasıl yapılır? Milyonların gözü 2021 KYK burs başvuru tarihlerinde!
Son dakika: Cengiz Ünder'den Beşiktaş taraftarına övgü dolu sözler! Geleceği hakkında ipuçları verdi...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde son durum ne? EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Didem Şener kimdir, kaç yaşında ve mesleği ne? Twitch yayınında para toplayıp silikon taktıran Didem Şener nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA