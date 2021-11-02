EXXEN TV (Şampiyonlar Ligi maçları) canlı izle ekranı araştırması hız kazandı. Akşam yayınlanacak olan maçlar nedeniyle futbolseverler, bir süredir bu dijital yayın platformuna büyük ilgi gösteriyor. Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. EXXEN Tv canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte 2 Kasım 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları ile EXXEN Tv canlı izle ekranı ve tüm detaylar...
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON
Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...
EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
Exxen TV nasıl üye olunur?
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.