UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, gruptaki dördüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Geride bıraktığı 3 maçtan 7 puan çıkaran Galatasaray grupta lider konumda bulunuyor. Aslan kendi seyircisi önünde galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına ilişkin tüm ayrıntılar;