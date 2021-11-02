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Giriş Tarihi: 2.11.2021 13:51

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardaki dördüncü maçında Galatasaray Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray kendi seyircisi önünde galip gelerek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Gelen son dakika bilgisine göre, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçının yayın kanalı, saati ve tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, gruptaki dördüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Geride bıraktığı 3 maçtan 7 puan çıkaran Galatasaray grupta lider konumda bulunuyor. Aslan kendi seyircisi önünde galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına ilişkin tüm ayrıntılar;

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Stat: NEF Stadyumu
Tarih: 4 Kasım 2021 Perşembe
Saat: 20.45
Yayın: Exxen

E GRUBU

4.HAFTA

4 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray-Lokomotiv Moskova

23.00 Marsilya-Lazio

5.HAFTA

25 Kasım Perşembe

20.45 Galatasaray-Marsilya

20.45 Lokomotiv Moskova-Lazio

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Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman oynanacak? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?
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