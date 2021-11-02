UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray, gruptaki dördüncü maçında Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Geride bıraktığı 3 maçtan 7 puan çıkaran Galatasaray grupta lider konumda bulunuyor. Aslan kendi seyircisi önünde galip gelerek liderliğini sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler ise, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta, hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. İşte Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına ilişkin tüm ayrıntılar;
GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Stat: NEF Stadyumu
Tarih: 4 Kasım 2021 Perşembe
Saat: 20.45
Yayın: Exxen
E GRUBU
4.HAFTA
4 Kasım Perşembe
20.45 Galatasaray-Lokomotiv Moskova
23.00 Marsilya-Lazio
5.HAFTA
25 Kasım Perşembe
20.45 Galatasaray-Marsilya
20.45 Lokomotiv Moskova-Lazio