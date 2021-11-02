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Giriş Tarihi: 2.11.2021

Haftanın en mutlusu!

Haftanın en mutlusu!
Sarı-kırmızılılar haftayı en kârlı kapatan takımlardan biri oldu. Dün yapılan idmanda da teknik direktör Fatih Terim'in neşesi görülmeye değerdi. Deneyimli teknik adam yönetiminde Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları ara vermeden başlarken, galibiyet Florya'daki havaya da yansıdı.

ANADOLU'NUN YENİ ASLAN'I
BAŞKAN Burak Elmas'ın, Galatasaray'ın pilot takım projesi hayata geçti. 2.Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu'yu resmen bünyesine katan sarı-kırmızılı kulüp, Florya'da U-19 Takımı'nda sivrilen altyapısındaki gençleri profesyonel olarak değerlendirecek. G.Saray Sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi olan Ural Aküzüm'ün başkanlığını yaptığı Niğde Anadolu'da teknik direktörlük görevine de Florya'daki altyapı hocalarından Ceyhun Müderrisoğlu getirildi. Niğde Anadolu, 2.Lig B Grubu'nda 9 maçta topladığı 4 puanla 18. sırada yer alıyor.

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