Kaptanınız konuşuyor: Geçmişi unutun

Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil'den arkadaşlarına uyarı geldi. SüperLig'de üst üste gelen3 yenilgiyle (Trabzon,Alanya, Konya) liderin 8puan gerisine düşen sarılacivertliler, rotasını perşembe günü Belçika'da oynayacağı Antwerp maçına çevirirken, antrenman sonrasında takımı toplayan Mesut, toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen dünya yıldızı, "Hepinizyüksek profesyonellik seviyesindeoyuncularsınız.İstediğimiz sonuçları alamadığımızbir 3 hafta geçirdik.Ancak yeniden kazanmayabaşlamak bizim elimizde.Geçmişe takılı kalmadanönümüze bakmamız gerekiyor.Hepimiz bunun içinhazırız" ifadelerini kullandı.