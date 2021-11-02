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Giriş Tarihi: 2.11.2021

Kaptanınız konuşuyor: Geçmişi unutun

Kaptanınız konuşuyor: Geçmişi unutun
Fenerbahçe'de kaptan Mesut Özil'den arkadaşlarına uyarı geldi. Süper Lig'de üst üste gelen 3 yenilgiyle (Trabzon, Alanya, Konya) liderin 8 puan gerisine düşen sarılacivertliler, rotasını perşembe günü Belçika'da oynayacağı Antwerp maçına çevirirken, antrenman sonrasında takımı toplayan Mesut, toparlanmaları ve sezon başındaki takım kimliklerine geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Puan kayıplarının doğal olarak moralleri düşürdüğüne değinen dünya yıldızı, "Hepiniz yüksek profesyonellik seviyesinde oyuncularsınız. İstediğimiz sonuçları alamadığımız bir 3 hafta geçirdik. Ancak yeniden kazanmaya başlamak bizim elimizde. Geçmişe takılı kalmadan önümüze bakmamız gerekiyor. Hepimiz bunun için hazırız" ifadelerini kullandı.

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Kaptanınız konuşuyor: Geçmişi unutun
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