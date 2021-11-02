Kara Kartal Dejavu yaşıyor

Şampiyonlukla biten 2020-21 sezonunun ilk 11 haftası ile bu sezonun aynı bölümü büyük benzerlik taşıyor
Beşiktaş geçen sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 19 puan toplayıp 4. sırada kalmıştı. Bu sezon ise6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetile 20 puan alırken yine 4. sırada. Kara Kartal'ın tablosu benzer durumu gösterse de bu sezon özellikle kurulan kadrodan beklentinin yükselmesi ve şampiyonluğa giden yolda sahada sergilenen iyi oyunun daha da geliştirilmesi arzu ediliyordu. Ancak yıldızlarla kurulukadronun oyunu yönetim, teknik heyetve taraftarı memnun etmedi.