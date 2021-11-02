Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ŞL Malmö Chelsea maçı yayın saati ve kanalı!

Malmö Chelsea maçı için gözler Exxen Tv'de. Her iki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedeflediği ve milyonların beklediği heyecan dolu mücadeleyle ilgili olarak "Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları maç saatinin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi maçları Exxen isimli dijital yayın platformu üzerinden naklen yayınlanacak. Peki, Malmö Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...