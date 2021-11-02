Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ŞL Malmö Chelsea maçı yayın saati ve kanalı!

Malmö Chelsea maçı için gözler Exxen Tv'de. Her iki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedeflediği ve milyonların beklediği heyecan dolu mücadeleyle ilgili olarak "Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları maç saatinin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi maçları Exxen isimli dijital yayın platformu üzerinden naklen yayınlanacak. Peki, Malmö Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
MALMO İLE CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Malmo ile Chelsea 21/22 UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Malmo FF-Chelsea maçı, Stadion'nde oynanacak. Heyecan dolu mücadele 20:45'te Exxen Tv üzerinden yayınlanacak.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI
20.45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20.45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23.00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)
23.00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)