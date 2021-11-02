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Giriş Tarihi: 2.11.2021 14:04

Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ŞL Malmö Chelsea maçı yayın saati ve kanalı!

Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ŞL Malmö Chelsea maçı yayın saati ve kanalı!

Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Malmö Chelsea karşısında sahaya çıkacak. Bugün gerçekleşecek olan zorlu mücadele binlerce futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Exxen TV üzerinden yayınlanacak olan maçla ilgili olarak bu noktada "Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde nefesleri kesecek maç futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Malmö Chelsea maçı için gözler Exxen Tv'de. Her iki takımda sahadan 3 puan ile ayrılmayı hedeflediği ve milyonların beklediği heyecan dolu mücadeleyle ilgili olarak "Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" soruları maç saatinin yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi maçları Exxen isimli dijital yayın platformu üzerinden naklen yayınlanacak. Peki, Malmö Chelsea maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Chelsea Malmö Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea Malmö maçı yayın saati ve kanalı!

MALMO İLE CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malmo ile Chelsea 21/22 UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Malmo FF-Chelsea maçı, Stadion'nde oynanacak. Heyecan dolu mücadele 20:45'te Exxen Tv üzerinden yayınlanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA MAÇLARI

20.45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)

20.45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)

23.00 Villarreal (İspanya) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

23.00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)

23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)

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Malmö Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? ŞL Malmö Chelsea maçı yayın saati ve kanalı!
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