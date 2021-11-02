MasterChef Türkiye'de 1 Kasım'da yayınlanan yeni bölümle on birinci hafta başladı. Şeflerin istediği lezzette en az 20 midye dolma hazırlamaya çalışan yarışmacılar kendilerine verilen 45 dakikanın sonunda tabaklarını sunuma çıkardı. Hazırlanan tabaklardan tadım yapan şefler Eren, Araz, Hasan, Azize, Safanur ve Sergen'in tabaklarını başarılı buldu. Programın ardından, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kaptanlık düellosu kazananı kim oldu gibi sorular yanıt arıyor. İşte mavi takım kaptanı ile son bölüm özeti!

MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takım kaptanı olacak ismi belirleyecek yemek midye dolma oldu. Şefler, yarışmacılardan en az yirmi adet midye dolma istedi. Bunun için verilen süre ise 45 dakika. Yarışmacılar, yeteneklerini öne çıkarak en lezzetli midye dolma yapmak için uğraştı. Verilen sürenin sonunda ise şefler tadım yaparak altı ismi başarılı buldu. Bu isimler; Eren, Araz, Hasan, Azize, Safanur, Sergen oldu. Araz ve Eren son ikiye kalırken, gecenin en başarılı midye dolma yapıp kaptanlık oyununu kazanan Eren, Mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanı olarak da Burcu'yu seçti.