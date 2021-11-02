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Giriş Tarihi: 2.11.2021

Para bile konuşmadan imzaladı

Para bile konuşmadan imzaladı

Taylan, Luyindama ve İsmail Çipe sözleşme uzattı. Milli orta saha oyuncusu, ücretini sormadan imzayı attı

Performansı ile takımın kritik isimlerinden olan Taylan Antalyalı ile yeni sözleşme imzalandı. 2022-23 sezonu sonuna kadar kontratı olan Taylan'ın, G.Saray yönetiminden gelen 3 senelik yeni teklifi hemen kabul etti ve alacağı ücreti sormadan imzayı attı. Yıllık 2.2 milyon TL alan 26 yaşındaki orta sahanın şartlarının iyileştirildiği belirtildi. Yeni sözleşme yapılan bir diğer isim ise Christian Luyindama oldu. SABAH Spor, daha önce Kongolu oyuncu ile anlaşma sağlandığını duyururken, 8 milyon Euro bonservisle Standart Liege'den alınan ve yıllık 1 milyon 50 bin Euro kazanan deneyimli stoper de sözleşmesi bitmeden 2024'e kadar Galatasaray'da yola devam kararı aldı. 26 yaşındaki kaleci İsmail Çipe'nin de sezon sonunda bitecek kontratı 1 yıllığına uzatıldı.

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