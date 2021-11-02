POMEM 2021 mülakat sonuçları sorgulama ekranı || 27. Dönem POMEM (sözlü sınav) mülakat sonuçları son dakika açıklandı!

27. POMEM mülakat sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Adayların uzunca bir süredir beklediği sonuçların açıklandığı bildirildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından ise Polis Akademisi ana sayfası üzerinden 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş yapılmaya başlandı. İşte Polis Akademisi 27. Dönem POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları sorgulama ekranı ve son dakika açıklamasının detayları...
27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.
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Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.
Tüm adaylara ilanen duyurulur.