Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri POMEM 2021 mülakat sonuçları sorgulama ekranı || 27. Dönem POMEM (sözlü sınav) mülakat sonuçları son dakika açıklandı!
Giriş Tarihi: 2.11.2021 10:03 Son Güncelleme: 2.11.2021 10:03

POMEM 2021 mülakat sonuçları sorgulama ekranı || 27. Dönem POMEM (sözlü sınav) mülakat sonuçları son dakika açıklandı!

POMEM 2021 mülakat sonuçları sorgulama ekranı || 27. Dönem POMEM sözlü sınav mülakat sonuçları son dakika açıklandı!

Sabah saatlerinde gelen son dakika açıklamasında POMEM mülakat sonuçları açıklandı. 8 bin polis alımı kapsamında adaylar geçtiğimiz aylarda tüm aşamaları tamamlamıştı. Bu kapsamda sonuçların erişime açılmasıyla beraber uzun süredir açıklama bekleyen binlerce kişi Polis Akademisi 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını öğreniyor. İşte 27. Dönem POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

27. POMEM mülakat sonuçları için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. Adayların uzunca bir süredir beklediği sonuçların açıklandığı bildirildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından ise Polis Akademisi ana sayfası üzerinden 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranına giriş yapılmaya başlandı. İşte Polis Akademisi 27. Dönem POMEM mülakat (sözlü sınav) sonuçları sorgulama ekranı ve son dakika açıklamasının detayları...

POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.


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Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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POMEM 2021 mülakat sonuçları sorgulama ekranı || 27. Dönem POMEM (sözlü sınav) mülakat sonuçları son dakika açıklandı!
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