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Giriş Tarihi: 2.11.2021 07:45

Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları araştırması yapıyor. Her gün bir önceki günün sıralamasının belli olduğu sonuçlar TOTAL, AB ve ABC1 olarak ölçülüyor. Pazartesi günü ekrana gelen dizi ve filmler arasında ise birinci belli olacak. Peki; Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

1 Kasım Pazartesi ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Medya gündemini yakından takip edenler bu kapsamda; "Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı reyting sonuçları bilgisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 KASIM 2021

1 Kasım 2021 Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

31 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" 2. sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Yargı", 3.sırada "Teşkilat" dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı" 3.sırada "Yargı" dizisinin özeti yer aldı.

Star TV'de ilk bölümü ekrana gelen "Benim Hayatım" dizisi Total'de 12., AB'de ise 17. sırada yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
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