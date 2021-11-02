1 Kasım Pazartesi ekranlara gelen dizi, film ve yarışma programları arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Medya gündemini yakından takip edenler bu kapsamda; "Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Kasım 2021 Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. Her gün bir önceki günün sıralamasının açıklandığı reyting sonuçları bilgisine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
1 Kasım 2021 Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
31 EKİM 2021 REYTİNG SONUÇLARI
Total'de 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" 2. sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Yargı", 3.sırada "Teşkilat" dizisinin özeti yer aldı.
AB'de ise 1.sırada "Teşkilat", 2.sırada "Yargı" 3.sırada "Yargı" dizisinin özeti yer aldı.
Star TV'de ilk bölümü ekrana gelen "Benim Hayatım" dizisi Total'de 12., AB'de ise 17. sırada yer aldı.