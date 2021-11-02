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Giriş Tarihi: 2.11.2021 21:04 Son Güncelleme: 2.11.2021 21:38

Sergen Yalçın'dan Sporting maçı yorumu! "İstanbul'da 3 tane kornerden gol yedik yarın..."

Sergen Yalçın’dan Sporting maçı yorumu! İstanbul’da 3 tane kornerden gol yedik yarın...

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, yarın Sporting'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Sporting, iyi ve atletik oyunculara sahip. İstanbul'da yediğimiz goller, 3 tane kornerden. Yarın korner bölümüne mutlaka önlem alacağız." dedi.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Beşiktaş, yarın Sporting'e konuk olacak. Grupta henüz puanı bulunmayan Beşiktaş'ta teknik dihrektör Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz, basın toplatısında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın: "Şampiyonlar Ligi'nde bölümler halinde oynadığımız oyunlar bizi tatmin etti ama sonuçlandırma konusunda çok ciddi sorunlar yaşadık ve oynadığımız maçlarda çok basit goller yedik. Oynadığımız takımlar güçlü takımlar ama biz de kendi ülkemizin şampiyonuyuz."

"Yaşadığımız sorunlar, sakatlıklar takımımızın ritmini bayağı bir bozdu diyebilirim. 2-3 maç arka arkaya aynı kadroyla bir türlü çıkamadık. Oyun ritmini yakalayamadık ve bu da bizim için bazı sorunlar yarattı."

"Önümüzde çok uzun bir süre var. Oyuncularımız yavaş yavaş önümüzdeki haftadan sonra geri dönecekler diye düşünüyorum. Huzur konusunda bir sıkıntımız yok, iletişim iyi, hepimizin birbiriyle diyaloğu gayet iyi ama bunu biraz daha çalışıp sonuca döndürmemiz gerek."

"3 maç oynadık, 3 maçı kaybettik. Yarın yeni bir maç, hedefimiz kazanmak. Daha risksiz, daha sağlam bir oyun oynayıp buradan istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz. Bu kolay mı, zor ama bu grupta oynanan bütün maçlar zor."

"HUZURLUYUZ"

"Çok radikal değişiklik yapacak durumumuz yok. Yarın 5-6 oyuncumuz yine yok. Buna şükrediyoruz çünkü daha önceki maçta 12-13 tane oyuncumuz yoktu."

"Oynadığımız oyun, skor oyunu. Oranın da önemli olması gerekiyor. Oyuncularımız gelecek. Şu anda çok erken, bizimle ilgili çok değişik yorumlar yapılıyor. Bizim herhangi bir sıkıntımız yok, gayet iyi durumdayız, huzurluyuz, içeride yaşadığımız bir sorun yok."

"SPORTİNG'İN FAVORİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Beklemediğimiz bir ortam oluştu sakatlıklar konusunda ama oyunun içinde bunlar var. Bazen oyuncuların performansı aşağı düşebiliyor, oynadığımız oyunlar skora dönüşmüyor, bu olduğu zaman eleştiriler de fazla oluyor."

"Sporting'in favori olduğunu düşünüyorum, iç sahada oynuyorlar, İstanbul'da bize karşı kazandılar, favori olmaları gayet normal ama biz de eksiklerimiz olmasına rağmen güçlü bir takımız. Yarın da iyi bir oyunla buradan puan veya puanlarla ayrılmak istiyoruz.Ne kadar iyi oynarsan oyna, şanstan bunu kastetmiştim ama siz dediklerimle ilgili farklı şeyler algıladınız."

"İSTANBUL'DA YEDİĞİMİZ GOLLER, 3 TANE KORNERDEN..."

"Şanssızlık derken, her şeyi yanlış anladığınız gibi bunu da yanlış anladınız. Oyunun tamamında şans çok önemlidir. İyi oynarsın, şansın olursa golü bulabilirsin. Şans faktöründen bahsederken, bundan bahsetmeye çalıştım, konuyu başka yerlere götürdünüz."

"Sporting, iyi ve atletik oyunculara sahip. İstanbul'da yediğimiz goller, 3 tane kornerden. Yarın korner bölümüne mutlaka önlem alacağız."

Rıdvan Yılmaz ise "Geçen sezon da sezon başında iyi başlamadık. Sonrasında ivme yakalayıp başarıyla devam ettik, bundan sonra da öyle olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın'dan Sporting maçı yorumu! "İstanbul'da 3 tane kornerden gol yedik yarın..."
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