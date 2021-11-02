Sergen Yalçın'dan Sporting maçı yorumu! "İstanbul'da 3 tane kornerden gol yedik yarın..."

"Önümüzde çok uzun bir süre var. Oyuncularımız yavaş yavaş önümüzdeki haftadan sonra geri dönecekler diye düşünüyorum. Huzur konusunda bir sıkıntımız yok, iletişim iyi, hepimizin birbiriyle diyaloğu gayet iyi ama bunu biraz daha çalışıp sonuca döndürmemiz gerek."

"3 maç oynadık, 3 maçı kaybettik. Yarın yeni bir maç, hedefimiz kazanmak. Daha risksiz, daha sağlam bir oyun oynayıp buradan istediğimiz sonuçla dönmek istiyoruz. Bu kolay mı, zor ama bu grupta oynanan bütün maçlar zor."