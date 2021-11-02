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Giriş Tarihi: 2.11.2021 11:52 Son Güncelleme: 2.11.2021 12:13

Son dakika: Barcelona Messi şokunu bu yıldızlarla atlatacak! Xavi şimdiden listeyi verdi, Haaland...

Son dakika: Barcelona Messi şokunu bu yıldızlarla atlatacak! Xavi şimdiden listeyi verdi, Haaland...

Barcelona’da Ronald Koeman’ın ayrılışından sonra yerine gelecek ismin Xavi olacağı iddia ediliyor. Gündeme gelen Xavi’nin milli takım maçlarından sonra Barcelona’nın başına geçeceği ifade ediliyor. Diğer yandan teknik direktörü olduğu Al Sadd takımının da bu konudaki tavrı merak ediliyor. İddialara göre Xavi, şimdiden Barcelona yönetimine transfer listesini sundu. İşte listede yer alan flaş yıldızlar…

Barcelona'da Koeman döneminin sona ermesinden sonra takımın başına Barcelona efsanesi olan İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in gelmesi bekleniyor. Barcelona'da Xavi döneminde hangi transferlerin yapılacağı merak edilirken, yönetime sunduğu liste belli oldu.

Xavi, "Barcelona'da teknik direktörlük yapmak en büyük hayalim" diyerek kariyer hedefini daha öncesinde net bir şekilde ifade etmişti.

BARCELONA'DA BARJUAN GEÇİCİ OLARAK TAKIMIN BAŞINA GETİRİLDİ

Barcelona'nın bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği kötü performansın ardından Koeman gönderildi ve yerine geçici olarak Barcelona B takımını çalıştıran Sergi Barjuan getirildi.

BARCELONA'DA XAVİ DÖNEMİ YAKLAŞIYOR

İddialara göre Al-Sadd'ı çalıştıran Xavi'nin milli takım maçlarının ardından Barcelona'nın başına geçmesi bekleniyor.

Barcelona'dan sonra bir süre Al-Sadd forması giyen Xavi, daha sonra takımın başına geçti ve 2 yılda birçok kupa kazandı.

XAVİ TRANSFER LİSTESİNİ YÖNETİME SUNDU

Xavi'nin Barcelona'nın başına geçmeden önce şimdiden başkan Laporta'ya transfer listesini sunduğu ifade edildi.

İspanyol haber sitesi El Nacional'in bir haberine göre Xavi, 4 yıldızın olduğu flaş bir transfer listesini Barcelona yönetimine iletti.

PAUL POGBA

Barcelona'nın bir süredir takıma katmak istediği Fransız yıldız Pogba'nın bu sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Xavi'nin transfer listesinde Pogba'nın da olduğu iddia edildi.

Barcelona sezon sonunda Pogba'yı bedelsiz olarak kadrosuna katabilir. Pogba'nın M. United ile yeni sözleşme yapmaya niyeti yok. Pogba'nın menajeri Mino Raiola ise Laporta ile iyi bir ilişkisi olduğu biliniyor.

ERLING HAALAND

Xavi'nin listesinde bir numarada Haaland'ın olduğu ifade ediliyor. Norveçli yıldızı birçok takım kadrosuna katmak istiyor. Haaland'ın 75 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi bulunuyor.

Barcelona bu transfer için bütçesini bir hayli zorlayacak. Haaland'ın sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Fakat Barcelona bu transferi sezon sonu bitirmek istiyor.

DANİ OLMO

Xavi'nin listesindeki bir diğer isim olan Dani Olmo, şu an Leipzig'te forma giyiyor. Barcelona alt yapısında yetişen Olmo, yeniden eski takımına dönmek isteyecektir. Barcelona'nın hücum hattını geliştirmesi için Olmo'yu istedikleri iddia edildi. Olmo'nun da sözleşmesi 2024 tarihinde sona eriyor.

JULES KOUNDE

Sevilla'da forma giyen Fransız 22 yaşındaki Jules Kounde de birçok Avrupa takımının transfer listesinde yer alıyor. Başarılı stoperin Xavi'nin sunduğu listede yer alıyor. Kounde'nin Barcelona savunmasına enerji katacağını düşünene Xavi, bu transferin de yapılmasını istedi.

Chelsea ile anlaşmaya yakın olan Kounde, takımında kaldı. Bonservis bedeli 80 milyon euro'dan fazla. Genç stoperin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Kounde ile Real Madrid ve M. United da ilgileniyor.

MESSI DE GERİ GELMESİNİ ÇOK İSTEMİŞTİ!

Barcelona'nın eski Arjantinli yıldızı Lionel Messi de, Katalan ekibinden ayrılmadan önce teknik direktör Ronald Koeman'ın yerine Xavi Hernandez'i takımın başında görmek istemişti. Ancak başkan Bartomeu döneminde bu gerçekleşmedi ve Messi ile yollar ayrıldı.

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Son dakika: Barcelona Messi şokunu bu yıldızlarla atlatacak! Xavi şimdiden listeyi verdi, Haaland...
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