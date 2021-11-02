Son dakika: Fenerbahçe çok istemişti transfer son anda olmamıştı! Seneler sonra aynı takımda buluşuyorlar...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'DEN GÖNDERİLDİ AVRUPA PEŞİNDE!
2001 doğumlu forvet Allahyar Sayyadmanesh ile Avrupa'nın birçok takımı yakından ilgileniyor. TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'a kiralandıktan sonra Ukrayna'ya ZOrya Lugansk'a transfer olan Allahyar burada kendini buldu.
ALLAHYAR'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS! 17 MAÇTA 7 GOL...
Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 12 maça çıkan Allahyar, 6 gol kaydetti. İki de asist yapan Allahyar Avrupa'da da gol attı.
Avrupa Konferans Ligi'nde de bir kez fileleri sarsmayı başaran Allahyar için birçok takım yarışa girdi.
İŞTE ALLAHYAR'IN PEŞİNDEKİ O TAKIMLAR!
Bonservisi hala Fenerbahçe'de bulunan Allahyar Sayyadmanesh'i isteyen takımlar arasında Anderlecht, Montpellier, Bordeaux, Torino, PSV ve Shakhtar Donetsk var.
ZAHAVİ İLE BULUŞABİLİRLER
Eğer Allahyar, PSV'ye transfer olursa bir dönem sarı lacivertlilerin çok istediği Eran Zahavi ile aynı takımda forma giyecek.
Fenerbahçe ile Zorya arasındaki anlaşmaya göre Allahyar'ın sözleşmesinde opsiyon var.
Eğer Zorya, Fenerbahçe'ye 3.5 milyon € öderse İranlı golcünün bonservisini alabilecek.
Fenerbahçe son dönemde birçok santrafor transfer etti fakat Vedat Muriqi hariç bu isimlerden yararlanamadı.
Mevlüt Erdinç, Cisse, Samatta, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Mergim Berisha, Kemal Ademi, Frey gibi forvetler gelse de bu oyuncular takıma büyük oranda katkı veremedi.