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Giriş Tarihi: 2.11.2021 22:49 Son Güncelleme: 2.11.2021 22:49

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Şampiyonlar Ligi C grubunda mücadele eden Beşiktaş, Sporting Lizbon’a konuk olacak. Son 3 mücadelede puan alamayan siyah-beyazlı temsilcimiz, Sergen Yalçın yönetiminde Sporting Lizbon karşısında galip gelmek için mücadele verecek. Öte yandan karşılaşmayı izlemek isteyenler Sporting Lizbon Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı bilgilerine erişmek isteyerek “Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, maçı saat kaçta, ne zaman?” sorularına cevap aramaya devam ediyor. İşte tüm bilgiler.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubu 4. Maçları kapsamında Sporting Lizbon ile yeşil sahada bir araya gelecek. Grupta ilk puanını almak isteyen siyah-beyazlı temsilcimiz sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, maçı saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SPORTİNG LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Devler Ligi C grubu Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;

  • Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon - Beşiktaş 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen platformu ekranlarından naklen yayınlanacak.



BATSHUAYİ VE ROSİER SPORTİNG MAÇINDA YOK!

Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi ve Rosier'in yapılan MR görüntülerinin ardından sonuç belli oldu. Oyuncuların Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

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Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?
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