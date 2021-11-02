Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Sporting Lizbon Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C grubu 4. Maçları kapsamında Sporting Lizbon ile yeşil sahada bir araya gelecek. Grupta ilk puanını almak isteyen siyah-beyazlı temsilcimiz sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler "Sporting Lizbon Beşiktaş maçı hangi kanalda, maçı saat kaçta, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
Devler Ligi C grubu Sporting Lizbon - Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı ve tüm bilgiler şöyle;
Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi ve Rosier'in yapılan MR görüntülerinin ardından sonuç belli oldu. Oyuncuların Sporting ve Trabzonspor maçlarında forma giymesi beklenmiyor.