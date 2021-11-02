Twitch nedir ve nasıl kullanılır? Twitch fake bit ne demek, ne anlama gelir?

Twitch, Haziran 2011'de bilgisayar oyuncularının videolarını paylaşması ve izlemesi için Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kuruldu. Youtube benzeri bir video paylaşım sitesi olan Twitch'te, site üyeleri platform üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve izleyenler tarafından bağış toplayabiliyor.

Twitch, Eylül 2014 tarihinde Amazon tarafından 970 milyon dolara satın alındı. Temmuz 2020'de açıklanan rakamlara göre, Twitch'in yaklaşık 7.5 milyon aktif yayıncısı var.

TWİTCH FAKE BİT OLAYININ DETAYLARI

İddiaya göre, Bit Scam sistemi ile kredi kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar, Twitch yayıncılarıyla iletişime geçmeleriyle başlıyor. Yayıncılara çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar ve yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor. Böylelikle hem yayıncılar, hem de kredi kartı hırsızları para kazanıyor.



Çok az izlenmesi olup dikkat çekmeyeceği düşünülen yayıncılar üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama işlemi ustaca hazırlanmış bir tezgahla işliyor. Yayıncıya bağış yapıldıktan sonra para temiz bir hale gelmiş oluyor.