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Giriş Tarihi: 2.11.2021 09:53

Twitch nedir ve nasıl kullanılır? Twitch fake bit ne demek, ne anlama gelir?

Twitch nedir ve nasıl kullanılır? Twitch fake bit ne demek, ne anlama gelir?

Son günlerde sosyal medyada epey konuşulan Twitch olayının etkileri sürüyor. Olayların büyümesi ve gündem olması nedeniyle pek çok sosyal medya kullanıcısı “Twitch nedir ve nasıl kullanılır? Twitch fake bit ne demek, ne anlama gelir?” sorularına yanıt arıyor. Twitter’da konu ile ilgili pek çok etiket de açıldı. 2011 Haziran’da kullanılmaya başlanan Twitch nedir?

"Twitch nedir ve nasıl kullanılır? Twitch fake bit ne demek, ne anlama gelir?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Sosyal medyada Didem Şener isimli kişinin Twitch üzerinden yayın açıp ameliyat olma bahanesiyle para toplayıp göğüslerine silikon taktırması sonrası kullanıcılar uygulama hakkında araştırmalara başladılar.

Twitch, Haziran 2011'de bilgisayar oyuncularının videolarını paylaşması ve izlemesi için Justin Kan ve Emmett Shear tarafından kuruldu. Youtube benzeri bir video paylaşım sitesi olan Twitch'te, site üyeleri platform üzerinden canlı yayın yapabiliyor ve izleyenler tarafından bağış toplayabiliyor.

Twitch, Eylül 2014 tarihinde Amazon tarafından 970 milyon dolara satın alındı. Temmuz 2020'de açıklanan rakamlara göre, Twitch'in yaklaşık 7.5 milyon aktif yayıncısı var.

TWİTCH FAKE BİT OLAYININ DETAYLARI

İddiaya göre, Bit Scam sistemi ile kredi kartı hırsızlığı yapan dolandırıcılar, Twitch yayıncılarıyla iletişime geçmeleriyle başlıyor. Yayıncılara çalıntı kartlarla bağış yapacaklarını söylüyorlar ve yayıncı kabul ederse, bağış yapılan miktarın bir kısmı dolandırıcılara tekrar iade ediliyor. Böylelikle hem yayıncılar, hem de kredi kartı hırsızları para kazanıyor.

Çok az izlenmesi olup dikkat çekmeyeceği düşünülen yayıncılar üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama işlemi ustaca hazırlanmış bir tezgahla işliyor. Yayıncıya bağış yapıldıktan sonra para temiz bir hale gelmiş oluyor.

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Twitch nedir ve nasıl kullanılır? Twitch fake bit ne demek, ne anlama gelir?
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