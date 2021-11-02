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Giriş Tarihi: 2.11.2021 13:37

UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev

UEFA’dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler’e görev

UEFA'dan FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev! Cüneyt Çakır, Monaco ile PSV arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak Avrupa Ligi B grubu maçını yönetecek. Halil Umut Meler ise, Leicester City ile Spartak Moskova arasındaki Avrupa Ligi C grubu müsabakasında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Fransa'nın Monaco ile Hollanda'nın PSV takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B grubu müsabakasını yönetecek.

Fransa'nın Monaco şehrindeki II. Louis Stadyumu'nda saat 20.45'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.



Bu görevle birlikte Cüneyt Çakır, uluslararası alandaki 200. müsabakasına çıkacak. Bu müsabakalar arasında 2 final ve 14 yarı final bulunuyor.

FIFA kokartlı bir diğer hakem Halil Umut Meler ise, İngiltere'nin Leicester City ile Rusya'nın Spartak Moskova takımları arasında aynı gün oynanacak UEFA Avrupa Ligi C grubu müsabakasında düdük çalacak.



İngiltere'nin Leicester Stadyumu'nda saat 23.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise AVAR olarak görev yapacak.

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UEFA'dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler'e görev
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