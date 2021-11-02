UEFA’dan Cüneyt Çakır ve Halil Umut Meler’e görev

Fransa'nın Monaco şehrindeki II. Louis Stadyumu'nda saat 20.45'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.





Bu görevle birlikte Cüneyt Çakır, uluslararası alandaki 200. müsabakasına çıkacak. Bu müsabakalar arasında 2 final ve 14 yarı final bulunuyor.