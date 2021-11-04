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Giriş Tarihi: 4.11.2021 16:36 Son Güncelleme: 5.11.2021 08:30

Son dakika: Manchester City'de Guardiola sonrası Brendan Rodgers sesleri! Çağlar Söyüncü detayı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Manchester City’de Guardiola sonrası Brendan Rodgers sesleri! Çağlar Söyüncü detayı

Son dakika...İngiltere'de son günlerde gündemde olan isim Pep Guardiola. Manchester City'nin İspanyol teknik adamının farklı bir kariyer planladığı sır değil. Başarılı hoca, sık sık ayrılık sinyalleri verirken, Premier Lig devi de Guardiola sonrasına şimdiden hazırlanıyor. Manchester City'nin Guardiola'nın takımdan ayrılmasının ardından Leicester City'yi çalıştıran Brendan Rodgers'ı getirecek. Rodgers, Manchester City'ye imza atarsa Leicester'dan öğrencisi Çağlar Söyüncü'yü de transfer edebilir. İşte detaylar...

SABAH SPOR DIŞ HABER! Son dakika...İngiliz devi Manchester City hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Premier Lig'de şampiyonluk parolasıyla yoluna devam ediyor. Pep Guardiola'nın takımın başına geçmesinin ardından dünya futboluna damga vuran City'de bir dönem yavaş yavaş kapanıyor.

Premier Lig ekibi, İspanyol hocanın ayrılığı sonrası için çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre Manchester City, Guardiola sonrası için tek bir isimde karar kıldı.

İngiltere Premier Ligi'nde 20 puanla üçüncü sırada olan City, Devler Ligi'nde ise 9 puanla grubunda zirvede. Ancak City'nin bambaşka bir gündemi var.

Sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Guardiola, daha erken takımdan ayrılabilir. İspanyol hoca, ayrılık sinyalleri verirken, farklı bir kariyer planı çizdiğini ise gizlemiyor.

50 yaşındaki kurt hocanın ayrılığını kabullenen Maviler, takımı emanet edeceği ismi de belirledi.

GUARDİOLA SONRASI RODGERS...

Times'ta yer alan habere göre, Guardiola sonrası gelecek isim Brendan Rodgers olacak.

Daha önce adı Barcelona ile de anılan Leicester City'nin başarılı hocası da Manchester City'ye sıcak bakıyor.

Rodgers, Manchester City'ye imza atması durumunda Leicester'dan öğrencisi olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye de yanında götürebilir.

Çağlar Söyüncü uzun süredir Avrupa'nın devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

Leicester City'ye bir FA Cup ve bir Community Shield kazandıran 48 yaşındaki İrlandalı teknik adam başarılı bir kariyere sahip.

Daha önc 3 yıl Liverpool'u çalıştıran Brendan Rodgers, 2013-2014 sezonunda şampiyonluğun kapısından dönmüştü.

Kariyerinin en parlak dönemini Celtic'te yaşayan deneyimli menajer; 3 lig şampiyonluğu, 3 İskoçya FA Cup ve 3 Lig Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

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Son dakika: Manchester City'de Guardiola sonrası Brendan Rodgers sesleri! Çağlar Söyüncü detayı
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