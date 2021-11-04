Emekli zammı için son dakika haberi… Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Ocak zammı için geri sayım başladı. Her sene, yılda iki defa maaşlarına zam alan emeklilerin maaş artışında en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, emekli zammına yapılacak miktar yüzde 4.25 olarak belirlendi. Buna göre, emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? SSK-BAĞKUR En düşük emekli zammı kaç TL olacak? İşte detaylar;

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? İŞTE EMEKLİ OCAK ZAMMI İLE İLGİLİ DETAYLAR;

Yeni yılda yapılacak memur ve emekli zammı için ipuçları gelmeye başladı. Belirleyici etken ise enflasyon rakamları olacak.

Peki, emekli zammı ne kadar olacak?