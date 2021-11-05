94. dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulama detayları

Özel Güvenlik görevlisi olmak amacıyla EGM tarafından uygulanan sınava katılanlar sonuçları öğrenmek isteyerek 94. dönem ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
94. dönem ÖGG sınav sonuçları ve tüm bilgiler şöyle;
Özel güvenlik sınav sonuçlarının 5 Kasım tarihinde açıklanması planlanılıyor. Sınav sonuçları ve yazılı sınav itiraz Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinden de ilan edilecektir. Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.
Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.
Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.